Edyta Górniak uchyla rąbka tajemnicy przed Top of the Top Sopot Festival

14 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie ruszy Top of the Top Sopot Festival. Na scenie pojawi się Edyta Górniak. Wokalistka przygotowuje niespodziankę - nową aranżację piosenki, z którą startowała w konkursie Eurowizji w 1994 r. - Z orkiestrą symfoniczną będę śpiewała ten sam utwór, który tam wykonałam - przyznała. O repertuarze na festiwal i najbliższych planach artystka mówiła w czwartek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

- Wiemy o tym, że jesteśmy nad morzem, ale prób jest tak dużo, że w zeszłym roku, jak byłam państwa gościem, to nawet nie widziałam morza - podkreślała na antenie TVN24 Edyta Górniak, opowiadając o przygotowaniach do festiwalu.

Jaki repertuar szykuje artystka? Górniak zwróciła uwagę na swoje zamiłowanie do aranżowania na nowo dobrze znanych piosenek. - Lubię przepuszczać przez siebie utwory, które mnie zainspirowały na różnych etapach mojego życia. Jedni mówią, że nie powinno się dotykać niektórych utworów, inni, że wspaniale jest usłyszeć te same utwory, ale przepuszczone przez inne serce - wyjaśniała.

Oglądaj Wideo: tvn24 Edyta Górniak o przygotowaniach do Top of the Top Sopot Festival

Piosenkarka przyznała, że w tym roku czeka ją trudne zadanie. - Będę występować przez dwa dni festiwalu, 15 i 16 sierpnia. W każdym z tych dni śpiewam inny repertuar - zapowiedziała.

Uchyliła jednocześnie rąbka tajemnicy dotyczącej festiwalowego repertuaru. - W przyszłym roku wchodzę w piękny jubileusz, od kiedy wystąpiłam na Eurowizji i reprezentowałam nasz kraj pierwszy raz w historii tego festiwalu. I teraz z orkiestrą symfoniczną będę śpiewała ten sam utwór, który tam wykonałam.

Górniak wystąpiła na 39. konkursie Eurowizji w 1994 roku w Dublinie. Była pierwszą reprezentantką Polski na tej imprezie. Zaśpiewała wówczas utwór "To nie ja!" skomponowany przez Stanisława Syrewicza i Jacka Cygana, zdobywając w głosowaniu 166 punktów i zajmując w ostatecznej kwalifikacji drugie miejsce. Zwyciężyli wówczas Paul Harrington i Charlie McGettigan, reprezentanci Irlandii.

Artystka we "Wstajesz i wiesz" opowiedziała także o czekających ją wydarzeniach. - Do 14 stycznia mam zaplanowane wiele projektów: festiwal, dwie różne produkcje filmowe, przygotowania do trasy akustycznej, której nie miałam przez 26 lat - wyliczała.

Widzowie TVN24 mieli okazję zadać jej pytania. Jedno dotyczyło zagranicznych planów koncertowych artystki. Jak przyznała Górniak, niebawem wystąpi w Londynie, w Royal Albert Hall, gdzie wykona między innymi ulubiony utwór księżnej Diany.

Na pytanie, gdzie piosenkarka czuje się jak w domu, bez zastanowienia odparła, że kiedyś odpowiedziałaby, iż "scena to jej dom". - Teraz dom to emocje i ludzie. Nigdy nie będę na stałe w jednym miejscu, jestem wolną duszą i chcę odkrywać świat - podkreśliła.

Top of the Top Sopot Festival

W dniach 14-16 sierpnia, na scenie Opery Leśnej w Sopocie wystąpi ponad 60 wykonawców, w tym 14 zagranicznych gwiazd. Gośćmi specjalnymi będą między innymi Anastacia, James Arthur, Aloe Blacc i Welshly Arms.

Polską scenę muzyczną reprezentować będą Edyta Górniak, Kayah, Andrzej Piaseczny, Natalia Szroeder, Sarsa i Michał Szpak. Okrągłe jubileusze świętować będą zespoły Bajm, Lady Pank, Big Cyc i Blue Cafe.