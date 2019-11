"Nie wiem, czy mógłbym zagrać w filmie po polsku, ale bym spróbował"





»

Paweł Pawlikowski jest doskonale znany ze swoich filmów. Spotkałem go kilka razy. Wydaje mi się, że "Ida" miała swoją premierę w tym samym roku co "Birdman", więc widywaliśmy się. Ten film jest przepiękny, podobnie jak "Zimna wojna", która bardzo mi się podobała. Nie wiem, czy mógłbym zagrać w filmie po polsku, ale bym spróbował - mówił w rozmowie z reporterką TVN24 aktor i reżyser Edward Norton podczas EnergaCamerimage w Toruniu. Norton odbierze dziś nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego.

W ubiegłą sobotę w Toruniu rozpoczęła się 27. edycja Festiwalu EnergaCamerimage, poświęconego sztuce operatorów filmowych. Dziś gala zamknięcia festiwalu, podczas której aktor i reżyser Edward Norton odbierze nagrodę specjalną im. Krzysztofa Kieślowskiego. Greenaway, Trestikova, DeVito uhonorowani w Toruniu W sobotę w... czytaj dalej »

Norton prezentuje na festiwalu swój najnowszy film "Osierocony Brooklyn", który wyreżyserował i w którym zagrał jedną z głównych ról.

W Toruniu z amerykańskim aktorem rozmawiała reporterka TVN24 Ewelina Witenberg. Zapytany, czy we współczesnym, polskim przemyśle filmowym jest ktoś, z kim chciałby współpracować, wskazał na Pawła Pawlikowskiego.

- Myślę, że Paweł Pawlikowski jest doskonale znany ze swoich filmów. Spotkałem go kilka razy. Wydaje mi się, że "Ida" miała swoją premierę w tym samym roku co "Birdman", więc widywaliśmy się. Ten film jest przepiękny, podobnie jak "Zimna wojna", która bardzo mi się podobała. Nie wiem, czy mógłbym zagrać w filmie po polsku, ale bym spróbował - powiedział.

"To największe szczęście stworzyć swój pierwszy film z kimś, kto jest dla ciebie tak łaskawy"

Edward Norton był również pytany o początki kariery, gdy współpracował z aktorem Richardem Gerem, który również jest gościem festiwalu.

- Był dla mnie wyjątkowo miły i niesamowicie szczodry. Myślę, że gdyby kiedyś nie powiedział: "ok, chcę, żeby to on wcielił się w tę rolę", moja życie zawodowe potoczyłoby się inaczej. Cały początek mojej kariery ma związek z Richardem. To największe szczęście stworzyć swój pierwszy film z kimś, kto jest dla ciebie tak łaskawy. Richard jest wspaniały - mówił Norton.

Cała rozmowa z aktorem w sobotę w "Faktach po południu" w TVN24.

Oglądaj Wideo: tvn24 Edward Norton: to największe szczęście stworzyć swój pierwszy film z kimś, kto jest dla ciebie tak łaskawy

Nagrody

Trzykrotnie nagrodzony Oscarem autor zdjęć Robert Richardson i dwukrotny laureat Oscara, reżyser Quentin Tarantino odbiorą Nagrodę Camerimage dla duetu autor zdjęć-reżyser podczas zamknięcia tegorocznego festiwalu w Toruniu.

Nagrodę aktorską im. Krzysztofa Kieślowskiego odbierze Edward Norton, a nagrodę specjalną dla aktora - Richard Gere. Nagrodę specjalną dla reżysera otrzyma Lech Majewski.

Festiwal EnergaCamerimage po 20 latach wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-1999. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy. W tym roku odbywa się w czterech obiektach w centrum Torunia. Do 2025 roku ma powstać w mieście gmach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage.