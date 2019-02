"Samobójstwo to nie moda". Kolejny produkt wycofany przez znany dom mody





Dom mody Burberry w czasie trwającego w Londynie Tygodnia Mody zaprezentował bluzę z kapturem ozdobioną sznurem zawieszonym na szyi. "Samobójstwo to nie moda" - skomentowała w mediach społecznościowych modelka, która brała udział w pokazie. Zaczęła się burza.

W Londynie trwa Tydzień Mody. Brytyjski dom mody Burberry zaprezentował najnowszą kolekcję skierowaną do młodzieży. Początkowo nie wzbudziła ona większych kontrowersji.

Wszystko zmieniło się po publikacji emocjonalnego wpisu w mediach społecznościowych. Jego autorka - modelka Liz Kennedy, która brała udział w pokazie - wyraziła swoje oburzenie zaprezentowaną bluzą. Zdobił ją motyw łudząco podobny do stryczka: sznura zakończonego charakterystyczną pętlą. Informacja zamieszczona przez modelkę wywołała w internecie spore zamieszanie.



Wyświetl ten post na Instagramie. @burberry @riccardotisci17 Suicide is not fashion. It is not glamorous nor edgy and since this show is dedicated to the youth expressing their voice, here I go. Riccardo Tisci and everyone at Burberry it is beyond me how you could let a look resembling a noose hanging from a neck out on the runway. How could anyone overlook this and think it would be okay to do this especially in a line dedicated to young girls and youth. The impressionable youth. Not to mention the rising suicide rates world wide. Let’s not forget about the horrifying history of lynching either. There are hundreds of ways to tie a rope and they chose to tie it like a noose completely ignoring the fact that it was hanging around a neck. A massive brand like Burberry who is typically considered commercial and classy should not have overlooked such an obvious resemblance. I left my fitting extremely triggered after seeing this look (even though I did not wear it myself). Feeling as though I was right back where I was when I was going through an experience with suicide in my family. Also to add in they briefly hung one from the ceiling (trying to figure out the knot) and were laughing about it in the dressing room. I had asked to speak to someone about it but the only thing I was told to do was to write a letter. I had a brief conversation with someone but all that it entailed was “it’s fashion. Nobody cares about what’s going on in your personal life so just keep it to yourself” well I’m sorry but this is an issue bigger than myself. The issue is not about me being upset, there is a bigger picture here of what fashion turns a blind eye to or does to gain publicity. A look so ignorantly put together and a situation so poorly handled. I am ashamed to have been apart of the show. #burberry. I did not post this to disrespect the designer or the brand but to simply express an issue I feel very passionate about. Post udostępniony przez (@liz.kennedy_) Lut 17, 2019 o 9:51 PST

Bluza z liną to promowanie samobójstw?

"Samobójstwo to nie moda" - tymi słowami rozpoczęła swoją wypowiedź Liz Kennedy. Następnie Gwiazda wycofuje buty ze sprzedaży. Internautów oburzył "rasistowski motyw" Katy Perry... czytaj dalej » zwróciła się bezpośrednio do domu mody Burberry i jego dyrektora artystycznego Riccarda Tisci:

"Nie mieści mi się to w głowie (..). Nie wiem, jak ktokolwiek mógł pomyśleć, że coś takiego będzie okej, zwłaszcza, że kolekcja jest skierowana do młodzieży. Wrażliwej, podatnej na wpływy młodzieży. Nie wspominając już o tym, że na świecie rośnie liczba samobójstw wśród młodych osób" - zaznaczyła modelka.

Kennedy podkreśliła, że bluza wzbudziła w niej tak duże emocje, ponieważ w przeszłości jeden z członków jej rodziny popełnił samobójstwo. Modelka próbowała rozmawiać z osobami związanymi z kolekcją jeszcze przed pokazem, ale jak twierdzi - w odpowiedzi usłyszała "napisz list". "To jest moda. Nikogo nie obchodzi twoje życie osobiste, więc zatrzymaj je dla siebie" - miała jej powiedzieć osoba związana z pokazem.

Swój wpis modelka zakończyła stwierdzeniem: "Wstyd mi, że byłam częścią tego show".

Burberry przeprasza

Po publikacji wpisu przez modelkę, dom mody Burberry wystosował przeprosiny.

- Jest nam niezmiernie przykro z powodu bólu, jaki wywołał jeden z naszych produktów z kolekcji 'Tempest' jesień-zima 2019. Chociaż linia inspirowana była motywem marynistycznym, nasze postępowanie było niewrażliwe i popełniliśmy błąd - stwierdził w rozmowie z "The Huffington Post" dyrektor generalny marki Marco Gobbetti.

Przedstawiciel Burberry poinformował też o usunięciu kontrowersyjnej ozdoby z najnowszej kolekcji.



Na publikację Lilz Kennedy odpowiedziało wielu internautów. "To oburzające. Samobójstwo nie może być inspiracją twórczą" - napisała jedna z użytkowniczek Twittera. Internauci zwracają też uwagę, że projektanci mogli wykorzystać inny motyw wiązania sznurów, a nie taki, który kojarzy się ze stryczkiem. "Chodzi o zwrócenie na siebie uwagi" - napisał jeden z użytkowników Twittera.



If #Burberry wanted a ”nautical” theme, they could have picked such a knot.

Rasistowski motyw

Burberry nie jest jedyną marką modową, która zaliczyła w ostatnim czasie kontrowersyjną wpadkę. Na początku stycznia dom mody Gucci wycofał ze sklepów swetry, które kojarzyły się z blackface (historyczny makijaż teatralny uważany za rasistowski - red.). Podobne kontrowersje wzbudziły buty sklepu Katy Perry - także zostały wycofane ze sprzedaży ze względu na skojarzenia z rasistowskim motywem.

Sytuację skomentował internauta:

Gucci: Nie możnesz zrobić nic gorszego niż sweter z rasistowskim motywem.

Burberry: Potrzymaj mi piwo.



Gucci: You can't do worse than our black face sweater

