Okoliczności śmierci Dolores O’Riordan "nie budzą podejrzeń"





Londyńska policja metropolitalna poinformowała we wtorek, że okoliczności śmierci wokalistki zespołu The Cranberries - Dolores O'Riordan nie budzą podejrzeń. Irlandzka wokalistka miała 46 lat.

Rzeczniczka policji metropolitalnej w Londynie poinformował, że ciało "kobiety w wieku około 45 lat" zostało znalezione w Hotelu w Park Lane o godzinie 9:05 miejscowego czasu. Zgon stwierdzono na miejscu zdarzenia.

Brytyjskie media informują, że przyczynę śmierci O'Riordan ustala biuro koronera. - Sprawa śmierci nie jest traktowana jako podejrzana - poinformowała rzeczniczka policji w Londynie.

46-letnia irlandzka wokalistka miała nagrać w Londynie nagrać nową wersję jednego z największych hitów The Cranberries "Zombie" z hardrockową grupą Bad Wolves. "The Independent" podaje, że O'Riordan znaleziono martwą kilka godzin przed planowaną sesją nagraniową.

Amerykański portal plotkarski TMZ podaje - powołując się na rozmowy z przyjaciółmi O’Riordan, że w ostatnich tygodniach wokalistka była "strasznie przygnębiona" oraz bardzo cierpiała z powodu bólów kręgosłupa.

Portal przypomina, że w 2013 roku irlandzka wokalistka próbowała popełnić samobójstwo. Chciała wówczas przedawkować leki psychotropowe. W 2015 roku zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową.

Dolores O'Riordan urodziła się w 6 września 1971 roku w Ballybricken w irlandzkim hrabstwie Limerick. Należała do czołówki najbardziej szanowanych wokalistek w krajach anglojęzycznych. Pisaniem piosenek zajmowała się, odkąd skończyła 12 lat.



We wrześniu 1992 roku The Cranberries z O'Riordan nagrała swój debiutancki album "Everbody Else Is Doing It, So Why Can’t We?", który zapowiadał singiel "Dreams". Premiera singla ani albumu nie wywołała zbyt dużego zainteresowania. Podobnie było z kolejnym singlem "Linger". Dopiero gdy grupa zagrała przed koncertem zespołu Suede, zwróciła uwagę MTV. Reedycja "Linger" w lutym 1994 roku i "Dreams" w maju tego samego roku osiągnęły wysokie miejsca na listach przebojów ("Linger" na 14, a "Dreams" na 27.). To sprawiło, że album we wznowionej edycji trafił na pierwsze miejsce brytyjskiego zestawienia, wpisując irlandzką grupę do historii muzyki jako jedną z pięciu, którym udało się wejść na szczyt listy najlepszych albumów ze wznowioną wersją płyty.

Z The Cranberries nagrali w sumie siedem albumów studyjnych (w tym ostatni w 2017 roku) i trzy koncertowe. Sprzedali łącznie 40 mln płyt.

W latach 2003-2009 działalność The Cranberries była zawieszona. W tym czasie O’Riordan próbowała tworzyć jako solowa artystka. Wydała dwa albumy studyjne, które nie powtórzyły sukcesu grupy.

"Jestem ikoną! Jestem królową Limerick!"

Szybki sukces komercyjny i artystyczny spowodował - jak przypomina "The Guardian" - u O'Riordan "ogromny wstręt do samej siebie". Przez lata walczyła z depresją i anoreksją. W połowie lat 90. wyznała, że ma "wiele sekretów z dzieciństwa", ale podkreśliła, że ich nie zdradzi. Wiadomo, że jako ośmiolatka została wykorzystana seksualnie przez osobę z bliskiej rodziny.

W 2014 roku została aresztowana i postawiono jej zarzuty w związku z agresywnym zachowaniem w stosunku do załogi lotu z Nowego Jorku do Shannon w Irlandii. Podczas zatrzymania - jak przypomina "The Guardian" - krzyczała do policjantów, że płaci na nich podatki. "Jestem ikoną! Jestem królową Limerick!" - miała krzyczeć. Jednego z policjantów opluła. Później w mediach tłumaczyła, że jej zachowanie było wynikiem stresu związanego z mieszkaniem w nowojorskich hotelach po zakończeniu swojego 20-letniego małżeństwa. W 2014 roku ostatecznie rozstała się z Donem Burtonem, byłym kierownikiem tras koncertowych brytyjskiego zespołu Duran Duran - ojcem jej trójki dzieci.

Wychowana była w tradycji rzymskokatolickiej. Jej matka była gorliwą katoliczką. O’Riordan podziwiała papieża Jana Pawła II. Po spotkaniu z nim w Watykanie w 2001 roku mówiła, że papież „był kochany” i że oszalała na jego punkcie. Podkreśliła, że sprawiał wrażenie osoby troszczącej się o biednych ludzi i że papież uwielbia się spotykać z innymi. Ponownie z Janem Pawłem II spotkała się rok później.



Śpiewała dla papieża Franciszka podczas koncertu bożonarodzeniowego w Watykanie w 2013 roku.