Nie żyje DJ Avicii. Miał 28 lat

Nie żyje słynny szwedzki DJ Tim Bergling, znany jako Avicii, jedna z największych gwiazd elektronicznej muzyki tanecznej w Europie. Współpracował między innymi z Madonną i zespołem Coldplay. Miał 28 lat. Przyczyna jego śmierci nie jest na razie znana.

"Z głębokim smutkiem informujemy o stracie Tima Berglinga, znanego również jako Avicii" - przekazała w oświadczeniu menedżerka muzyka, Diana Baron. "Rodzina jest zdruzgotana i prosimy wszystkich, aby uszanowali ich potrzebę prywatności w tym trudnym czasie" - dodała.

Bergling został znaleziony martwy w Maskacie, stolicy Omanu, w piątek po południu czasu lokalnego. Przyczyna jego śmierci nie jest jeszcze znana.

"Człowiek pełen pasji"

"Tragiczna wiadomość o Avicim, pięknej duszy, człowieku pełnym pasji i niesamowicie utalentowanym, który miał jeszcze tak wiele do zrobienia. Sercem jestem z jego rodziną. Bóg z Tobą, Tim” - napisał na Twitterze szkocki DJ i producent muzyczny Calvin Harris.



Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 kwietnia 2018

"Scena nie była dla mnie"

Avicii , który zasłynął takimi hitami jak "Wake me Up" czy "Hey Brother", w 2016 roku ogłosił, że zawiesza koncertowanie. Później wyjaśniał na łamach magazynu "Billboard", że podjął tę decyzję ze względów zdrowotnych. Jak podawały media, wiązało się to z ostrym zapaleniem trzustki, częściowo z powodu nadmiernego picia. Wcześniej, w 2014 r., Aviciemu usunięto pęcherzyk żółciowy i wyrostek robaczkowy - podaje "The Guardian".



"Scena nie była dla mnie. Nie chodziło o występy i muzykę. To zawsze inne rzeczy, które się z tym wiązały, nie przychodziły mi łatwo” - tłumaczył muzyk w rozmowie z tygodnikiem "Billboard". "Jestem raczej introwertykiem z reguły. To zawsze było dla mnie trudne. Wydaje mi się, że wziąłem na siebie zbyt dużo negatywnej energii" - wyznał wówczas.



Mimo tej deklaracji DJ nie przestał tworzyć muzyki. W sierpniu 2017 wydał album, na którym znalazło się sześć nowych utworów.



W karierze muzycznej Avicii był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. nagrodę American Music Award oraz Europejską Nagrodę Muzyczną MTV.