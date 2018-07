Demi Lovato trafiła do szpitala





Piosenkarka Demi Lovato trafiła do szpitala. Jak podają amerykańskie media, powodem mogło być przedawkowanie narkotyków. Fani zauważają, że Lovato - która była trzeźwa przez sześć lat - w swej ostatniej piosence wspomina o nałogu. Gwiazdy przesyłają jej słowa wsparcia.

We wtorek policja z Los Angeles została wezwana do pomocy nieprzytomnej Demi Lovato. Kobiecie podano nalokson - nieuzależniający opioid, stosowany w leczeniu zatruć narkotykami, m.in. heroiną.

Jak informują amerykańskie media, 25-letnia artystka jest w stanie stabilnym. Jest przytomna i reaguje na bodźce.

Jak podał portal TMZ, piosenkarka przedawkowała heroinę. Brak potwierdzenia tej informacji przez osoby z otoczenia gwiazdy. Rzecznik Lovato powiedział dziennikarzom stacji BBC, że "niektóre informacje podane przez media są nieprawdziwe" i poprosił o uszanowanie prywatności, a także nieprzekazywanie dalej plotek.

Lovato jest przytomna i przebywa ze swoją rodziną, która "chce podziękować wszystkim za miłość, modlitwę i wsparcie".

Sześć lat trzeźwości

Piosenkarka w przeszłości zmagała się z uzależnieniem od narkotyków. Przeszła odwyk. W marcu świętowała sześć lat trzeźwości.

Miesiąc temu odwołała koncert w Londynie kilka godzin przed jego rozpoczęciem. Wtedy fani zaczęli podejrzewać, że ich idolka wróciła do środków odurzających.

"Mamo, przepraszam"

W czerwcu wokalistka wydała najnowszy singiel "Sober" (Trzeźwa - tłum.). Fani Demi Lovato zauważyli wyraźną wymowę tekstu. "Momma, I'm so sorry, I'm not sober anymore" (Mamo, bardzo przepraszam, nie jestem już trzeźwa - tłum.)" - śpiewa w refrenie gwiazda.

"Jak pierwszy raz usłyszałam 'Sober', to pierwsze, o czym pomyślałam, to mimo wszystko wołanie o pomoc i tak właśnie było" - napisała na Twitterze polska fanka.

Wsparcie ludzi z branży

"Kocham cię @ddlovato" - napisała na swoim Twitterze Ariana Grande. To nie jedyne słowa wsparcia od gwiazd amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Napisali też m.in. Lady Gaga i Ellen DeGeneres.

"Wszyscy powinniśmy otoczyć Demi Lovato miłością. Cieszę się, że żyjesz. Dzięki Bogu. Jak znam moich 'potworków' (Lady Gaga swoich fanów określa pieszczotliwym "monsters" - przyp. red.), to wiem, że wszyscy ci współczujemy i życzymy wewnętrznego spokoju. Obyś otrzymała miłość, którą tak wiele osób cię darzy. Demi, kocham cię" - napisała Lady Gaga.

"Bardzo kocham @ddlovato. To, że musi przez to przechodzić, łamie moje serce. Ona jest światłem tego świata i przesyłam moją miłość do niej oraz jej rodziny" - dodała DeGeneres.

