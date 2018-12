"Chyłka - Zaginięcie", czyli Mróz na małym ekranie. Premiera nowego serialu TVN

Video: tvn24

"Chyłka - zaginięcie". Nowy serial produkcji TVN już w grudniu

26.11 | Odważna i bezkompromisowa postać kobieca, wartka akcja trzymająca w napięciu do samego końca i zaskakujące zwroty akcji. To wszystko znajdziemy w serialowej ekranizacji powieści Remigiusza Mroza - "Chyłka - zaginięcie". Mimo że pisarz ma już na swoim koncie ponad trzydzieści tytułów, to jego książka po raz pierwszy została przeniesiona na ekran. W główną rolę w serialu wcieliła się Magdalena Cielecka. Pierwszy odcinek produkcji zostanie wyemitowany 26 grudnia.

