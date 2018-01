Dwukrotna laureatka Oscara Cate Blanchett będzie przewodniczyć jury tegorocznej, 71. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes - ogłosili organizatorzy. Australijska aktorka to 12. kobieta na czele jury w historii festiwalu.

Źródło: Shutterstock Cate Blanchett stanie na czele jury 71. MFF w Cannes "Przyjeżdżałam już do Cannes w najróżniejszych rolach", m.in. jako aktorka i producentka, "ale nigdy dotąd wyłącznie dla czystej przyjemności oglądania ogromnej liczby filmów pokazywanych na tym wspaniałym festiwalu" - przekazała Blanchett w komunikacie.



Dyrektorzy festiwalu, Pierre Lescure i Thierry Fremaux, określili Blanchett jako "wyjątkową artystkę, której talent i poglądy wzbogacają zarówno film, jak i teatr". "Po rozmowach, jakie prowadziliśmy wspólnie tej jesieni, wiemy, że będzie zaangażowaną w prace jury przewodniczącą, pełną pasji kobietą i widzem o wielkim sercu" - podkreślili.



Gwiazda filmów takich jak "Carol" i "Babel" czy sagi "Władca pierścieni" będzie dopiero 12. kobietą na czele jury w ponad 70-letniej historii festiwalu. Poprzednio funkcję tę powierzono kobiecie w 2014 roku i była to nowozelandzka reżyserka Jane Campion ("Fortepian"). Wcześniej pracami festiwalowego jury kierowały m.in. Isabelle Huppert, Liv Ullman i Jeanne Moreau.



W zeszłym roku jury pod przewodnictwem hiszpańskiego reżysera Pedra Almodovara, twórcy m.in. "Porozmawiaj z nią" i "Wysokie obcasy", Złotą Palmę przyznało filmowi "The Square" Rubena Ostlunda.

Gwiazda światowego formatu

Time's Up. "Minął czas dla nieprzeniknionego monopolu" Ponad 300... czytaj dalej » Blanchett zagrała dotąd w ponad 50 filmach, zarówno w kasowych hitach, jak i bardziej niszowych, artystycznych projektach. W jej imponującym dorobku znalazły się role u najbardziej uznanych reżyserów, w tym Davida Finchera, Wesa Andersona, Jima Jarmusha, Terrence'a Malicka czy Todda Haynesa. Występuje też z powodzeniem na scenach teatralnych w USA, Londynie, Sydney; za swoje kreacje była wielokrotnie nagradzana.



Dwukrotnie zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej - w 2004 roku za "Awiatora", gdzie wcieliła się w rolę Katherine Hepburn, oraz 10 lat później za pierwszoplanową rolę w "Blue Jasmine" Woody'ego Allena. Do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej była nominowana czterokrotnie (m.in. za role w "Elizabeth: Złoty wiek" i ostatnio w "Carol").



W 2018 roku widzowie będą mogli podziwiać ją m.in. w "Ocean's 8", "Where'd You Go, Bernadette" Richarda Linklatera i nowym filmie Eli Rotha "The House with the Clock in its Walls".



Blanchett angażuje się również w walkę o prawa uchodźców jako ambasadorka dobrej woli UNHCR.



71. MFF w Cannes odbędzie się w dniach 8-19 maja.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Podsumowanie roku 2017 w świecie kina przedstawił Tomasz Marcin Wrona