Almodovar, Tarantino, Bong czy Sciamma? Złota Palma czeka na właściciela

We wtorek w Cannes rusza słynny festiwal filmowy. O Złotą Palmę zawalczy 21 filmów. Wśród nich premiera najnowszego filmu Quentina Tarantino - "Pewnego razu w Hollywood". Do tego na ekranach Jim Jarmusch i Pedro Almodóvar. W jury zasiądzie między innymi Paweł Pawlikowski. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

"Once upon a time...." Tarantino ma premierę w Cannes

Ruszył festiwal w Cannes. "Kino to zbiorowość, to grupa, to...

Trwa festiwal filmowy w Cannes. To oznacza, że do miasta zjeżdżają się wszyscy, którzy mają jakikolwiek związek z kinem. I prawie wszyscy z nich - do tej pory - przyjeżdżali sami, bo jak połączyć premiery, pokazy, zdjęcia, wywiady z opieką nad dzieckiem? W tym roku jest inaczej, bo w Cannes debiutuje żłobek. Pomysł zbiera tak doskonałe recenzje, że pozazdrościć ich może niejeden filmowiec. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Nawet w świecie filmu - on, muzyk, ukradł show. Ale trudno się dziwić, bo gdyby zrobić listę, biorącą pod uwagę talent, ekstrawagancję i działalność charytatywną - byłby wysoko. To sir Elton'owi John'owi poświęcony jest film, który swoją premierę miał w Cannes. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

"Ból i blask" Pedro Almodovara, "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino, "Parasite" Bonga Joon-ho oraz "Portret dziewczyny w ogniu" Celine Sciammy - to niektóre z 21 filmów uczestniczących w Konkursie Głównym 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Rozpoczyna się gala, na której poznamy zwycięzców najbardziej prestiżowego festiwalu filmowego świata.

"The Distance Between Us And The Sky" Vasilisa Kekatosa najlepszym filmem krótkometrażowym.

- Dopiero wczoraj, po obejrzeniu filmu, uwierzyłem, że to się wydarzyło. Trochę się tym wzruszam, bo to są wielkie emocje, dużo radości, niedowierzania i wdzięczności za to, co mi się przydarzyło - mówił Zawierucha.

W jury Konkursu Głównego znaleźli się: Alejandro Gonzalez Inarritu (przewodniczący), aktorki Elle Fanning i Maimouna N'Diaye, reżyserki i scenarzystki Kelly Reichardt i Alice Rohrwacher, twórca komiksów Enki Bilal oraz reżyserzy i scenarzyści Paweł Pawlikowski, Robin Campillo i Yorgos Lanthimos.

Jednym z tegorocznych faworytów jest "Ból i blask" Pedro Almodovara - film został uznany za "najlepsze od lat i najbardziej osobiste" dzieło hiszpańskiego twórcy.





Z kolei "Once Upon a Time… in Hollywood" ("Pewnego razu… w Hollywood") Quentina Tarantino jest typowany jako potencjalny zdobywca Złotej Palmy m.in. przez "That Shelf".





Zachwyt recenzentów wzbudził także film "Portrait of the Lady on Fire" ("Portret dziewczyny w ogniu") Celine Sciammy, która jest jedną z czterech reżyserek nominowanych w tym roku do Złotej Palmy.



Entuzjastycznie pisano – również w kontekście ewentualnych nagród – o "Sorry We Missed You" Kena Loacha.





W konkursie głównym 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes wyświetlano także m.in. filmy: "Young Ahmed" ("Młody Ahmed") braci Jean-Pierre’a i Luca Dardenne, "Les Miserables" ("Nędznicy") Ladja Ly, "Atlantics" Mati Diop, "The Wild Goose Lake" Diao Yinana, "A Hidden Life" Terrence’a Malicka oraz "The Whistlers" Corneliu Porumboiu.