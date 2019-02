Alejandro Gonzalez Inarritu przewodniczącym jury w Cannes

Pozostałe informacje

Przegląd kina policyjnego i gangsterskiego, filmy, które zaklinają rzeczywistość i skłaniają do tworzenia świata na nowo i... czytaj dalej »

Odtwórz: Policjanci i złodzieje, ucieczka od rzeczywistości, społeczne podziały. Nowości festiwalu OFF Camera

19:07

Odtwórz: "Zrobiliśmy niezłą robotę: wkręciliśmy was!"

- Ludzie widzieli miłość i zgadnij? To jest to, co chcieliśmy pokazać - powiedziała Lady Gaga w programie Jimmy'ego Kimmela,... czytaj dalej »