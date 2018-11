Brytyjczycy na plażach uczcili pamięć bohaterów

W Wielkiej Brytanii odbyła się niezwykła akcja z okazji 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej. Projekt "Pages of the Sea" to portrety uwikłanych w konflikt ludzi wyryte w piaskach plaż rozrzuconych po całym kraju.



Pod nadzorem reżysera filmowego Danny'ego Boyle'a na brytyjskich plażach powstały 32 portrety. Narysowane przez zaproszonych artystów, potem powoli zmywane przez wody przypływu, miały reprezentować niewielu z "milionów, które oddali swoje życie wojnie". Bohaterowie zostali wybrani przez organizatora, by "pokazać historie zwykłych ludzi - od lekarzy do pracowników fabryk amunicji, od osób prywatnych do poruczników i majorów".



Wyświetl ten post na Instagramie. An incredible moment at Colwyn Bay, Wales. The community gathers to say goodbye and thank you to the men and women of #WorldWarOne. Who have you remembered? Visit www.pagesofthesea.org.uk Post udostępniony przez 14-18 NOW (@1418now) Lis 11, 2018 o 4:14 PST