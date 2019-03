Uwielbiam wyzwania, bo to mnie nieprawdopodobnie rozwija. To jest najlepsza rzecz w mojej pracy, kiedy muszę wyjść poza strefę komfortu, zmierzyć się z samą sobą - wyznała w rozmowie z dziennikarką TVN Anną Wendzikowską aktorka Brie Larson. To ona wciela się w tytułową rolę w filmie "Kapitan Marvel" - pierwszej marvelowskiej produkcji o superbohaterce. - Cieszę się, gdy mogę przyłożyć rękę do tego, żeby kobieca postać zabłysła - stwierdził Samuel L. Jackson, odtwórca roli młodego Nicka Fury'ego.