"Boże Ciało" poznało rywali w wyścigu po nominację do Oscara

Film "Boże Ciało" Jana Komasy, polski kandydat do nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii najlepszy film międzynarodowy, poznał rywali. O Oscara powalczą łącznie 93 produkcje.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przesłała listę kandydatów do nagrody za najlepszy film międzynarodowy – znalazły się na niej 93 produkcje zagraniczne. Ogłoszono, że pierwszy raz w historii zgłoszono filmy z Ghany, Nigerii i Uzbekistanu.

Opowieść inspirowana prawdziwymi zdarzeniami

"Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia 20-letniego Daniela (Bartosz Bielenia), który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem.

"Boże Ciało" Jana Komasy polskim kandydatem do Oscara. "Ogromne wyróżnienie" Film "Boże Ciało"... czytaj dalej » Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Pod nieobecność duchownego, chłopak udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.

Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej.

Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami.

Rywale "Bożego Ciała"

Oprócz polskiego filmu "Boże Ciało" Jana Komasy o Oscara powalczy Pedro Almodovar i jego "Ból i blask" czy Bong Joon-ho, który w tym roku za swój film "Parasite" dostał Złotą Palmę w Cannes.

Krótka lista filmów branych pod uwagę w nominacjach do Oscara zostanie ogłoszona 16 grudnia, a informacja o ostatecznych nominacjach za najlepszy film międzynarodowy zostanie opublikowana 13 stycznia 2020 roku.

92. gala Oscarów odbędzie się w niedzielę 9 lutego w Dolby Theatre w Hollywood.