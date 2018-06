Bill Clinton debiutuje thrillerem. Będzie też serial

Były prezydent USA Bill Clinton debiutuje jako autor powieści. Wspólnie z Jamesem Pattersonem - jednym z najpopularniejszych amerykańskich pisarzy - stworzyli thriller "The President Is Missing". Serial na nim oparty zapowiadany jest na przyszły rok.

Pięciu prezydentów USA zaśpiewało na jednym koncercie. Szczytny cel Prezydent USA nie... czytaj dalej » Fabuła "The President Is Missing" osnuta jest wokół fikcyjnego cyberataku na Stany Zjednoczone, który może zagrozić całemu światu. Zagłada wisi w powietrzu, a tymczasem amerykański prezydent znika...

W wywiadzie dla BBC Bill Clinton opowiadał, że chciał ukazać amerykańskiego przywódcę w ekstremalnych warunkach. I podkreślił, że choć jest to literacka fikcja, to jednak opisuje wydarzenia, "które mogą się zdarzyć".

Clinton zdradził, że fanem thrillerów został w latach 80. ubiegłego wieku. Zadeklarował się też jako wielbiciel Jamesa Pattersona i jego powieści.

Ten ostatni, współtwórca "The President Is Missing", ma na koncie kilkadziesiąt kryminałów i thrillerów. Na całym świecie sprzedano już ponad 300 mln egzemplarzy jego książek. Według magazynu "Forbes" tylko w ostatniej dekadzie zarobił na nich 700 mln dolarów. Na podstawie jego utworów powstały m.in. takie filmy jak "Kolekcjoner" czy "W sieci pająka".

Bestseller z uznaniem krytyków

Bill Clinton przyznaje: Hillary popełniła błąd Były prezydent... czytaj dalej » Prawa do ponad 500-stronicowej powieści Clintona i Pattersona nabyła już sieć Showtime. Na przyszły rok zapowiedziała serial na jej podstawie.

Bill Clinton wyznał, że w roli amerykańskiego prezydenta sam widziałby George'a Clooneya, tym bardziej, że gwiazdor ma już w dorobku podobną rolę ("Peacemaker" z 1997 roku). Przypomniał też, że aktor z żoną pojawili się ostatnio na ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle. - Świetnie wyglądał - dodał ze śmiechem Clinton.

"The President Is Missing" stała się bestsellerem jeszcze przed publikacją. Także krytycy czołowych opiniotwórczych tytułów pozytywnie rozpisują się na temat książki, oceniając, że współpraca Clintona i Pattersona okazała się strzałem w dziesiątkę. Z jednej strony Clinton zdradza szczegóły życia Białego Domu (bez zdradzania tajemnic państwowych) w taki sposób, w jaki może to zrobić tylko ktoś, kto tę rzeczywistość bardzo dobrze zna. Z drugiej strony mistrz fabuły Patterson nadaje dynamikę opowiedzianej historii.

Źródło: Will Oliver/PAP/EPA Sesja fotograficzna w związku z publikacją książki "The President Is Missing". Aktor przebrany za prezydenta Trumpa pozuje z książką Billa Clintona i Jamesa Pattersona