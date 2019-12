"Osoba o niezwykłej charyzmie". Gwiazdor "Bożego Ciała" z Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego

Video: Kino Świat

27.10| Grand Prix 17 festiwalu TOFIFEST w Toruniu zdobył czesko-słowacki film "Let There Be Light" w reżyserii Marko Škopa. W konkursie From Poland, gdzie publiczność przyznaje swoją nagrodę, zwyciężyło "Boże ciało" Jana Komasy. Złote Anioły za "niepokorność twórczą" trafiły do Agnieszki Holland, Pawła Pawlikowskiego, Mai Ostaszewskiej i Dawida Ogrodnika. Złoty Anioł za całokształt twórczości powędrował do Krzysztofa Globisza. Wydarzeniem festiwalu było spotkanie publiczności z ukraińskim filmowcem Olegiem Sencowem.

