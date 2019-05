Słynny mural Banksy'ego odjechał ciężarówką. Razem z dwiema ścianami

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Ustawiam mój kram na weneckim Biennale". Banksy znowu w akcji

Jego dzieła to zawsze przewrotna metafora naszych czasów. Podobnie samo postępowanie artysty. Chodzi o Banksy'ego. Słynny artysta uliczny tym razem był w Wenecji. Swoją instalację z gigantycznym wycieczkowcem w roli głównej postawił na Placu Świętego Marka. Policjanci, którzy go przepędzili, nie zorientowali się, z kim mają do czynienia. Tożsamość artysty nadal jest nieznana. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

