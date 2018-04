Charlotte Gainsbourg na OFF Festival 2018. Kto jeszcze?





Charlotte Gainsbourg, która już dawno przestała być wyłącznie córką jednego z największych francuskich bardów, pojawi się w Katowicach ze swoją najnowszą płytą "Rest". Na OFF Festivalu wystapią także Adam Strug, zespoły The Mystery Lights i ARMM oraz duet DJ-ów grający footwork.

OFF Festival 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. W poniedziałek wieczorem Artur Rojek, szef największej w Polsce imprezy poświęconej muzyce niezależnej, podał, kto dołączy do już imponującego line-upu.

46-letnia dziś Charlotte Gainsbourg status gwiazdy zyskała w wieku zaledwie 13 lat. Wtedy to zaśpiewała w duecie ze swoim ojcem - francuskim bardem Serge’em Gainsbourgiem - "Lemon Incest". Piosenka, której melodia była inspirowana jedną z etiud Chopina, wzbudzała skrajne emocje. Wielu uznało ją za gloryfikującą pedofilię i kazirodztwo.

Za punkt przełomowy w dorosłej muzycznej karierze Charlotte (która jest przecież także ceniona aktorką, grającą u takich reżyserów jak Lars von Trier czy Todd Haynes) uznaje się wydany w 2006 roku krążek "5:55". W 2017 roku wyszedł piąty album studyjny artystki "Rest" i to właśnie jego posłuchamy na OFF Festivalu. Album, który jest próbą poradzenia sobie ze śmiercią ojca i przyrodniej siostry, zyskał aprobatę krytyków i poruszył serca fanów.

Adam Strug to nie tylko wspaniały muzyk, lecz także wybitny znawca tradycyjnych polskich pieśni przekazywanych z pokolenia na pokolenie w tradycji ustnej. Na OFF Festivalu Strug wystąpi ze swoim czwartym albumem. Na "Leśnym bożku" śpiewa wiersze Leśmiana, Asnyka, Staffa, a także swoje autorskie piosenki. Aranżacje są różne - od inspirowanych muzyką Bliskiego Wschodu, po takie, które znamy z twórczości kapel podwórkowych.

Energetyczny oldschool prosto z Nowego Jorku

The Mystery Lights, nowojorski kwartet, swoją muzykę określa mianem "świeckiego garażowego rocka dla chłopców i dziewcząt". Słychać w niej wpływy The Velvet Underground i uformowanego w połowie lat 70. punkowego zespołu Richard Hell and The Voidoids. Panowie, którzy debiutancki krążek wydali w 2016 roku, grają tak energetycznie, że ich koncerty przyciągają tłumy.

Duet DJ-ów grający po chicagowsku

DJ Paypal pochodzi ze Stanów. Rezyduje w Berlinie, ale gra muzykę z Chicago - wywodzący się między innymi z ghetto house'u footwork. Swój debiutancki album "Sold Out" wydał 2015 roku. DJ Taye, także specjalizujący się w footworku, to tegoroczny debiutant. "Still Trippin" jeszcze pachnie świeżością. Jeśli macie ochotę się wyszaleć w nieokrzesanym rytmie, koniecznie zobaczcie występ tego duetu.

Ambientowy post-metal ARRM

Artur Rumiński to stały bywalec scen OFF Festivalu. Grał na nich między innymi z Furią. Tym razem wystąpi z ARRM. Początkowo był to solowy projekt Rumińskiego, potem się rozrastał. Teraz ARRM tworzą wraz z Rumińskim Rafał Miciński, Michał Śmigrodzki i Michał Leks. Kwartet z Sosnowca gra piękny instrumentalny ambientowy post-metal.

Podczas tegorocznej edycji OFF Festivalu wystąpią również wcześniej ogłoszeni: Ariel Pink, Grizzly Bear, Zola Jesus, Jon Hopkins Live, Aurora, Turbonegro, Clap Your Hands Say Yeah z płytą "Some Loud Thunder", Marlon Williams, John Maus, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead grają "Source Tags & Codes", Big Freedia, David August, Egyptian Lover, Le Mystere Des Voix Bulgares (The Mystery of the Bulgarian Voices), Oxbow, Bishop Nehru, King Ayisoba, Housewives, Chastity Belt, Or:la, Jacques Greene, The Brian Jonestown Massacre, Wednesday Campanella, Hańba!, Furia, The Como Mamas, Coals, Moses Sumney, Yasuaki Shimizu, Yellow Days, Legendarny Afrojax, Nanook Of The North, Bass Astral x Igo, Sorja Morja, Skalpel Big Band oraz Sonbird.