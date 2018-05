Antoni Libera z nagrodą imienia Lecha Kaczyńskiego





Prozaik, tłumacz i reżyser teatralny Antoni Libera został tegorocznym laureatem Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że "laureat dba o Polskę poprzez kulturę i zawsze stawał po stronie dobra".

Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego jest przyznawana corocznie twórcom kultury z okazji kolejnych edycji Kongresu "Polska Wielki Projekt".



"Człowiek zawsze jest zawiedziony, nawet jeśli mu się uda" - Niezależnie od... czytaj dalej » Antoni Libera, odbierając nagrodę, podziękował za uznanie. Wyraził jednocześnie wątpliwości, czy jego dorobek "wystarczy na nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego".

"Dba o Polskę poprzez to, że nie ulega modom"

- Gdy spoglądam na listę poprzednich laureatów, na ich dokonania i zasługi, to bliski jestem depresji - mówił laureat. Zaznaczył, że w wyróżnieniu widzi nie tylko wyraz uznania dla jego pracy, ale także znak odważnego otwarcia na myśl i postawę wątpiąca i na kondycję sceptyczną (...), wywodzącą się z tradycji oświecenia".



Wręczając wyróżnienie, premier Mateusz Morawiecki ocenił, że Antoni Libera, podobnie jak patron nagrody prezydent Lech Kaczyński, hołduje zasadzie, że warto płynąć pod prąd zamiast z prądem, szczególnie gdy chcemy budować fundamenty silnej Polski.

- Antoni Libera dba o Polskę poprzez kulturę, dba o Polskę poprzez to, że nie ulega modom (...) poprawności politycznej - dodał premier.



"Dla mnie ta nagroda jest absolutnie wyjątkowa" Idziemy drogą... czytaj dalej » Zdaniem Morawieckiego laureat zawsze - tak, jak patron nagrody - stawał "po stronie dobra, sprawiedliwości i solidarności". - Chcemy podziękować mu za to, że był drogowskazem - zaznaczył premier.



Wyraził wdzięczność wobec laureata za to, że "zawsze wbrew głównemu nurtowi przechowywał wartości i kierował się najszczytniejszymi celami, nawet kiedy wydawały się nieosiągalne".

"Libera jest człowiekiem renesansowym"

Filozof Agnieszka Kołakowska w laudacji na cześć laureata zwróciła uwagę, że jest on człowiekiem wielu specjalności. - Jest reżyserem dramatów Becketta, tłumaczem jego dzieł, komentarzy i książek o jego twórczości; (...) jest powieściopisarzem, krytykiem literackim i tłumaczem dzieł Szekspira, komentatorem i publicystą - wyliczała.



Według Kołakowskiej w tekstach Libery silnie obecny jest duch cywilizacji europejskiej.

- Jest też tam przypomnienie o tym, czym ta cywilizacja jest i jak wiele stracimy, odrzucając tradycje przeszłości i lekceważąc różnice między cywilizacją, a barbarzyństwem - mówiła.

Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego dla Kilara Kompozytor... czytaj dalej » Podkreślała zasługi Libery dla popularyzacji historii Polski. Jak mówiła, jest on człowiekiem renesansowym, bo odkrywa na nowo przeszłość europejskiej kultury i przybliża ją czytelnikowi.



W poprzednich latach laureatami nagrody im. Lecha Kaczyńskiego byli m.in. kompozytorzy Wojciech Kilar i Michał Lorenc, reżyser Antoni Krauze, grafik Andrzej Krauze, reżyser Lech Majewski, rzeźbiarz i scenograf Jerzy Kalina, a także pisarz Marek Nowakowski.



W skład kapituły przyznającej nagrodę wchodzą: Andrzej Gwiazda, Joanna Wnuk-Nazarowa, Zuzanna Kurtyka, Bogusław Nizieński, Jan Olszewski, prof. Zdzisław Krasnodębski oraz laureaci z lat ubiegłych.

Reżyser i eseista

Wyszkowski z nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego Krzysztof... czytaj dalej » Antoni Libera jest prozaikiem, eseistą, tłumaczem i reżyserem teatralnym. Urodził się 19 kwietnia 1949 w Warszawie. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, a stopień doktorski przyznała mu Polska Akademia Nauk.



Jest znawcą twórczości Samuela Becketta, przez samego pisarza nazywany jego ambasadorem w Europie Wschodniej. Przetłumaczył wszystkie sztuki teatralne Becketta, jak również sporą część jego powieści, esejów, wierszy. Spod jego ręki wyszły także przekłady szekspirowskiego "Makbeta", "Salome" Oscara Wilde'a, tragedii Sofoklesa, poezji Hoelderlina. Tłumaczył także libretta operowe, m.in. "Czarną maskę" i "Króla Ubu" Krzysztofa Pendereckiego.



Reżyserował liczne sztuki Becketta, w Polsce i za granicą. Ma w dorobku około trzydziestu inscenizacji, w których występowali wybitni aktorzy, m.in. Maja Komorowska, Zbigniew Zamachowski, Adam Ferency, Zbigniew Zapasiewicz, Tadeusz Łomnicki.