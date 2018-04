Smutniak: czuję się jak Polka we Włoszech, zawsze

05.04 | We Włoszech mówią na mnie znajomi "Polka". I bardzo jestem z tego dumna, bo w ich mniemaniu Polka to jest osoba konkretna, punktualna, ta, która potrafi się zająć sobą - mówi Katarzyna Smutniak. Aktorka w rozmowie z Marią Mikołajewską opowiada o swoim życiu i pracy będąc we Włoszech u szczytu kariery.

