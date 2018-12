"To jest krzyk kolorowy, ale mimo wszystko jakiejś rozpaczy"

Video: tvn24

"To jest krzyk kolorowy, ale mimo wszystko jakiejś rozpaczy"

09.12 | To jest krzyk kolorowy, ale mimo wszystko jakiejś rozpaczy. Moje życie nie do końca okazało się być kolorowym, więc postanowiłam nagrać kolorowa płytę - powiedziała we „Wstajesz i Weekend” na antenie TVN24 Agnieszka Chylińska. Najnowszy krążek wokalistki zatytułowany "Pink Punk" pokrył się złotem.

»