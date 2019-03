"Straciliśmy jedną z największych artystek naszych czasów". Zmarła Agnes Varda

Zmarła Agnes Varda, reżyserka filmowa, uznawana za "matkę" Nowej Fali kina francuskiego - poinformowała w piątek jej rodzina. Miała 90 lat. Zdobyła wiele nagród. W 2018 roku otrzymała honorowego Oscara za całokształt twórczości.

"Artystka zmarła w nocy z czwartku na piątek w swoim domu w następstwie choroby nowotworowej, w otoczeniu rodziny i bliskich" - poinformowano w komunikacie.

Varda, Sutherland, Burnett i Roizman z honorowymi Oscarami Belgijska... czytaj dalej » - Dzisiaj wieczorem miała zainaugurować wystawę w Chaumont-sur-Loire. Teraz zostanie otwarta bez niej - powiedziała Cecilia Rose, która od 17 lat była producentką filmów Vardy.

"Przytłoczeni, pogrążeni w żałobie - te właśnie uczucia towarzyszą pewności, że właśnie straciliśmy jedną z największych artystek naszych czasów. Agnes Varda, okazuję pani mój szacunek, wdzięczność i podziw" - napisał na Twitterze francuski minister kultury Franck Riester.

Matka francuskiej Nowej Fali

Urodzona 30 maja 1928 roku w Brukseli Varda nazywana jest matką francuskiej Nowej Fali. Jej debiutancki "La Pointe Courte" (1956 r.) uważany jest za dzieło, które zainspirowało cały ruch. Na koncie ma blisko 50 filmów, w tym dokumenty, krótkie metraże i pełnometrażowe fabuły.

Urodzona w Belgii francuska reżyserka na koncie ma najważniejsze nagrody filmowe świata (Złoty Niedźwiedź Berlinale, Europejska Nagroda Filmowa, Cezar, honorowy Złoty Leopard, honorowa Złota Palma, Złoty Lew MFF w Wenecji). W 2018 roku otrzymała honorowego Oscara za całokształt twórczości. John Bailey, prezydent Akademii Filmowej mówił wówczas, że Varda "zrealizowała we Francji pierwszy naprawdę nowofalowy film". - Tak naprawdę, dopiero w ostatniej dekadzie ludzie na całym świecie zrozumieli, jak ważnym reżyserem filmowym była i nadal jest - dodał.

W 2017 roku jej film stworzony wspólnie z jednym z najwybitniejszych francuskich artystów młodego pokolenia JR - "Visages, villages" doceniony został Złotym Okiem 70. MFF w Cannes. Rok później nominowany był do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.

W trakcie ostatniej edycji Berlinale, artystka zaprezentowała swój najnowszy - jak się okazało ostatni film. "Varda by Agnes" to dokument, w którym mistrzyni kina podzieliła się własnymi doświadczeniami, prezentowała własne spojrzenie na budowanie filmowych narracji, co sama określała mianem "cine-writing", czyli "kinopisania".