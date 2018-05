"Wolność". Oto najlepsze polskie zdjęcie roku

Główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2018 za zdjęcie roku otrzymał Adam Lach. Nagrodzona fotografia przedstawia uczestników protestów przeciwko reformom polskiego sądownictwa. Zdjęcie powstało w lipcu 2017 roku przed Pałacem Prezydenckim.

- Wybraliśmy to zdjęcie, bo przypomniało nam o czymś niesamowicie ważnym - o wolności, wolności słowa, wolności, aby kochać. Pamiętajmy o tym, że wolność jest podstawą każdej demokracji - powiedział o nagrodzonym zdjęciu przewodniczący jury Grand Press Photo 2018 Stefano De Luigi podczas czwartkowej gali w warszawskim kinie Praha.

Zwycięskie zdjęcie przedstawia uczestników protestów zorganizowanych przeciwko reformom polskiego sądownictwa. Powstało 24 lipca 2017 roku w trakcie demonstracji przeciwko zmianom w sądownictwie. Jak podkreślił De Luigi, jury w nagrodzonym zdjęciu zobaczyło obraz "Wolność wiodąca lud na barykady" Delacroix.

Odbierając nagrodę Adam Lach z Napo Images podkreślił, że "u nas w kraju ewidentnie nadchodzi jakaś rewolucja - czy to kulturalna, czy społeczna. Wszyscy się zmieniamy i widzimy to tak naprawdę". Zaapelował również do kolegów z branży, żeby fotografować to, co dzieje się w naszym kraju.

- On jest dzisiaj w takim momencie, że - mam wrażenie - ludzie potrzebują naszych opowieści, bo one są rzetelne, prawdziwe, przede wszystkim wspierane naszą etyką zawodową. Ja mogę też apelować, żebyśmy robili jeszcze więcej (...), bo nasz kraj tego dzisiaj potrzebuje - rzetelnego opowiadania - powiedział Lach.

Jako zwycięzca nagrody głównej Grand Press Photo Lach otrzyma 10 tysięcy złotych.

Prawie pięć tysięcy zgłoszonych prac

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono około 4,8 tysiąca prac, a do finału zakwalifikowało się 65 zdjęć pojedynczych i 15 reportaży. O nagrody walczyło w sumie 76 fotografów.

Nagrodzono między innymi o zdjęcia pojedyncze. W kategorii "Wydarzenia" zwyciężył Marcin Zaborowski ("National Geographic Polska") za fotografię kobiety z grupy uchodźców Rohindża stojącej przy namiocie straży granicznej w Bangladeszu, w którym wydawane są przepustki do pobliskiego punktu tranzytowego.

W kategorii "Życie Codzienne" wybrano zdjęcie z imprezy punków w miejscu zwanym dżunglą niedaleko dworca PKP w Katowicach autorstwa Adama Tuchlińskiego ("Newsweek Polska").

Z kolei w kategorii "Ludzie" zwyciężyła Konstancja Nowina Konopka (Agencja Fotograficzna "Edytor"), która fotografię wykonała w irańskim autobusie podzielonym z przyczyn kulturowo-religijnych na część dla kobiet i mężczyzn.

"Sport" to kategoria, w której główna nagroda przypadła Tymonowi Markowskiego (freelancerowi z Forum Polska Agencja Fotografów). Przestawił on Marynę Kylypko z Ukrainy podczas kwalifikacji w skoku o tyczce kobiet na Mistrzostwach Europy U23 w Lekkiej Atletyce.

Najlepsze zdjęcia w kategorii "Środowisko" wykonał Dominik Werner (Testigo Documentary) - uwiecznił on harwester torujący drogę przez las po nawałnicy, która powaliła setki hektarów drzew.

Tomasza Lazara za zdjęcie modelki przed wyjściem na pokaz Armani Prive Haute Couture Fall 2017 w Paryżu nagrodzono w kategorii "Kultura i Sztuka".

Najlepszy portret - 25-letniej Barbary, studentki z Krakowa, uczestniczki kilku czarnych marszów - wykonał Michał Korta.

Nagrody dla fotoreportaży

Nagrodzono także fotoreportaże. Tutaj w kategorii "Wydarzenia" triumfował Michał Dyjuk (Forum Polska Agencja Fotografów), który uwiecznił zamieszki w Hamburgu podczas szczytu G20, czyli spotkania przywódców największych potęg gospodarczych świata.

Za reportaż pokazujący niepełnosprawnych, którzy starają się żyć normalnie, czyli także pracować, w kategorii "Życie Codzienne" nagrodzony został Krzysztof Gołuch ("Przegląd Lokalny").

Z kolei cykl portretów polskich górali autorstwa Bartłomieja Jureckiego ("Tygodnik Podhalański"), doceniono w kategorii "Ludzie".

W kategorii "Środowisko" jury wybrało pracę Jacka Kusza ("Dzikie Życie", NadWisłą24.pl) i nagrodziło jego reportaż z protestów i blokad mających powstrzymać wycinkę Puszczy Białowieskiej.

W kategorii "Kultura i Rozrywka" triumfował Tomasz Lazar, autor reportażu zrealizowanego w trakcie Halloween w parkach rozrywki w Niemczech.

Za najlepszy "Projekt Dokumentalny" uznano "Igor: zespół kociego krzyku" o 19-letnim chłopcu cierpiącym na rzadką chorobę genetyczną. Autorem pracy jest Dawid Stube.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Jest dużo zdjęć pokazujących to, co się w Polsce dzieje, które pewnie przejdą do historii:

Doceniono także najmłodszych adeptów sztuki fotograficznej, którym przyznano nagrody w kategorii Young Poland. Tutaj triumfowały Zuzanna Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego ("Zdjęcia Pojedyncze") oraz Jadwiga Janowska z Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie ("Fotoreportaż").

Z kolei za najlepszą Photo Book uznano "9 Gates of No Return" Agaty Grzybowskiej, przedstawiającą dziewięć osób, które z różnych przyczyn postanowiły porzucić życie w mieście i osiedlić się w Bieszczadach.

Grand Press Photo

Przewodniczącym jury Grand Press Photo 2018 był Stefano De Luigi - włoski fotograf z agencji VII, nagrodzony między innymi nagrodą World Press Photo. Zgodnie z regulaminem konkursu to jego głos był decydujący przy wyborze nagrodzonych zdjęć. Oprócz niego w jury znaleźli się Beata Łyżwa-Sokół ("Gazeta Wyborcza"), Arkadiusz Gola ("Dziennik Zachodni"), Peer Grimm (Deutsche Presse-Agentur), Andrej Reiser oraz Andrzej Zygmuntowicz.

Grand Press Photo organizuje od 2005 roku magazyn "Press". To konkurs dla zawodowych fotoreporterów pracujących w redakcjach prasowych, internetowych, w agencjach fotograficznych oraz dla freelancerów.

Zdjęcie pojedyncze - I miejsce w kategorii ŻYCIE CODZIENNE. Katowice. Sid jest punkiem. On i jego znajomi imprezują często w miejscu zwanym dżunglą niedaleko dworca PKP w Katowicach. 5 kwietnia 2017 Fot. Adam Tuchliński, „Newsweek Polska”

NAGRODA PROVIDENT POLSKA. Puck. Kamil Drzewucki, założyciel pierwszej w Polsce szkoły trików piłkarskich, freestyler futbolowy. Nawet zima nie odstrasza go od codziennego treningu i nauki nowych trików. 2 marca 2018 Fot. Paweł Stauffer, freelancer / Radio Opole

Fotoreportaż - I miejsce w kategorii ŻYCIE CODZIENNE. Katowice. Według statystyk co siódma osoba w Polsce jest niepełnosprawna. W tej grupie są ludzie, którzy starają się żyć normalnie, czyli także pracować Fot. Krzysztof Gołuch, „Przegląd Lokalny”

Zdjęcie pojedyncze - III miejsce w kategorii ŻYCIE CODZIENNE. Warszawa. Przemek pracujący na kontrakcie jako programista. 20 grudnia 2017 Fot. Alicja Wróblewska

Zdjęcie pojedyncze - II miejsce w kategorii ŻYCIE CODZIENNE. Luksemburg. Corpo break. 16 czerwca 2017 Fot. Bartłomiej Kosiński

Fotoreportaż - II miejsce w kategorii ŻYCIE CODZIENNE. Włochy, Sycylia. Tylko w 2017 roku we Włoszech zarejestrowano ok. 120 tys. uchodźców, którzy przypłynęli trasą z Libii. Sytuacja tych, którzy mieszkają już we Włoszech od kilku lat, nie wygląda jednak najlepiej Fot. Mariusz Śmiejek

Young Poland - wyróżnienie w kategorii ZDJĘCIE POJEDYNCZE. Mieszkanie studenckie w Krakowie. Urodzinowa domówka studentów ASP i KSAF. 10 marca 2018 Fot. Witold Woszczyna, Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH

Young Poland - nagroda główna w kategorii FOTOREPORTAŻ. Gliwice, Białystok, Chorzów. Postrzeganie świata wkoło w trakcie wchodzenia w świadomą dorosłość. Świat początkowo wydaje się piękny, łatwy i przyjemny, a finalnie jest to często prowizorka i droga pod górę. Maj 2017 – styczeń 2018 Fot. Jadwiga Janowska, Instytut Twórczej Fotografii w Opawie

Young Poland - wyróżnienie w kategorii FOTOREPORTAŻ. Kraków, Zakopane. Ciężko szukać szczerości ukrytej za fasadą opublikowanych pozorów, wspomnień z zapisanych plików, rozmów komunikatorami, uśmiechania się znakami. Reportaż opowiada o nas, którzy urodziliśmy się w latach 90., ale całe świadome życie spędziliśmy już w XXI wieku Fot. Maciej Bernaś, Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH

Young Poland - nagroda główna w kategorii ZDJĘCIE POJEDYNCZE. Zachodnie wybrzeże Islandii. Czwórka polskich studentów zwiedza Islandię wypożyczonym autem terenowym, które służy także jako miejsce do spania Fot. Zuzanna Sosnowska, Uniwersytet Warszawski

Zdjęcie pojedyncze - II miejsce w kategorii LUDZIE. Gdańsk. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk mija Stocznię Gdańską, jadąc pociągiem na przesłuchanie w Prokuraturze Wojskowej. 19 kwietnia 2017 Fot. Dominik Werner, Testigo Documentary, dla „Gazety Wyborczej”

NAGRODA NIKONA. Skutki nawałnicy, która w nocy z 10 na 11 sierpnia 2017 roku przeszła od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Pomorze Gdańskie oraz Warmię. Konigort: ochotnicy i mieszkańcy okolicznych miejscowości usuwają powalone drzewa w korycie rzeki Brdy. Zdjęcie pochodzi z reportażu realizowanego w dniach 16–22 sierpnia 2017. Fot. Mirosław Pieślak, „Fakt”

ZDJĘCIE ROKU 2018. Warszawa. Uczestnicy protestów zorganizowanych przeciwko reformom polskiego sądownictwa. 24 lipca 2017 Fot. Adam Lach, Napo Images

Fotoreportaż - I miejsce w kategorii WYDARZENIA. Zamieszki w Hamburgu podczas szczytu G20, czyli spotkania przywódców największych potęg gospodarczych świata Fot. Michał Dyjuk, Forum Polska Agencja Fotografów

Zdjęcie pojedyncze - II miejsce w kategorii WYDARZENIA. Warszawa. Członek Obozu Narodowo-Radykalnego podczas obchodów 73. rocznicy powstania warszawskiego. 1 sierpnia 2018 Fot. Adam Lach, Napo Images

Fotoreportaż - II miejsce w kategorii WYDARZENIA. Bangladesz. Mniejszość muzułmańska Rohingja od pokoleń zamieszkiwała stan Rakhine w buddyjskiej Birmie, doświadczając stale prześladowań i represji. Jednak ofensywa militarna wojsk birmańskich w 2017 roku przerodziła się w masakrę dokonaną na niewinnych ludziach Fot. Michał Dyjuk, Forum Polska Agencja Fotografów

Zdjęcie pojedyncze - III miejsce w kategorii WYDARZENIA. Warszawa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński całuje w policzek premier Beatę Szydło podczas zwołanej konferencji prasowej, na której chwalił dwa lata rządów pani premier. Trzy tygodnie później Beata Szydło złożyła rezygnację. 14 listopada 2017 Fot. Wojciech Grzędziński, freelancer/ Forum Polska Agencja Fotografów

Fotoreportaż - I miejsce w kategorii LUDZIE. „Twardy jak skała. Portrety polskich górali” Fot. Bartłomiej Jurecki, „Tygodnik Podhalański”

Zdjęcie pojedyncze - I miejsce w kategorii SPORT. Bydgoszcz. Maryna Kylypko z Ukrainy podczas kwalifikacji w skoku o tyczce kobiet na Mistrzostwach Europy U23 w Lekkiej Atletyce. 13 lipca 2017 Fot. Tymon Markowski, freelancer / Forum Polska Agencja Fotografów

Zdjęcie pojedyncze - III miejsce w kategorii SPORT. Londyn. Zawodnicy przygotowujący się do startu w półfinale biegu na 3000 m z przeszkodami podczas Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. 6 sierpnia 2017 Fot. Aleksandra Szmigiel, Agencja Fotograficzna Reporter

Zdjęcie pojedyncze - II miejsce w kategorii SPORT. Holandia, Apeldoorn. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Torowym. Sędzia uderzony przez rozpędzony peleton. 2 marca 2018 Fot. Adam Jastrzębowski, Agencja Foto Olimpik

Zdjęcie pojedyncze - II miejsce w kategorii ŚRODOWISKO. Rytel. Harwester toruje drogę przez las po nawałnicy, która powaliła setki hektarów drzew. 18 sierpnia 2017 Fot. Dominik Werner, Testigo Documentary

Fotoreportaż - I miejsce w kategorii ŚRODOWISKO. Protest ekologów w Puszczy Białowieskiej Fot. Jacek Kusz, „Dzikie życie”, NadWisłą24.pl

Zdjęcie pojedyncze - III miejsce w kategorii ŚRODOWISKO. Bieszczady. Droga mleczna na tle samotnego drzewa na terenie Parku Gwiezdnego Nieba – to obszar stający się unikalnym miejscem na skalę światową ze względu na małe zanieczyszczenie światłem. 24 czerwca 2017 Fot. Michał Janiszewski, Motion-Studio

Fotoreportaż - II miejsce w kategorii ŚRODOWISKO. Kazachstan odziedziczył po ZSRR prawdopodobnie najbardziej zniszczone środowisko wśród byłych krajów związkowych Fot. Tomasz Padło, Fundacja Bezgranica

Zdjęcie pojedyncze - II miejsce w kategorii ŚRODOWISKO. Zakopane. Tatrzańskie niedźwiedzie coraz częściej podchodzą pod domostwa w poszukiwaniu żywności Fot. Bartłomiej Jurecki, „Tygodnik Podhalański”

Zdjęcie pojedyncze - I miejsce w kategorii WYDARZENIA. Bangladesz. Droga Teknaf-Shah Porir Dwip. Kobieta stoi przy namiocie straży granicznej, w którym wydawane są przepustki do pobliskiego punktu tranzytowego Fot. Marcin Zaborowski, „National Geographic Polska”

Zdjęcie pojedyncze - II miejsce w kategorii PORTRET. Warszawa. Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej Fot. Darek Golik, Forum Polska Agencja Fotografów

Zdjęcie pojedyncze - III miejsce w kategorii PORTRET. Gdańsk. Profesor Jerzy Limon, dyrektor Teatru Szekspirowskiego. 10 stycznia 2018 Fot. Renata Dąbrowska, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”

Zdjęcie pojedyncze - I miejsce w kategorii PORTRET. Bochnia. Portret 25-letniej Barbary, studentki z Krakowa, uczestniczki kilku czarnych marszów. 21 kwietnia 2017 Fot. Michał Korta

Fotoreportaż - II miejsce w kategorii LUDZIE. Srebrenica, Potočari. W 1991 roku Srebrenicę zamieszkiwało 37 213 osób, z czego niemal 73 proc. stanowili bośniaccy muzułmanie, a 25 proc. Serbowie Fot. Michał Leja, „Szeroki Kadr”

Zdjęcie pojedyncze - III miejsce w kategorii LUDZIE. Warszawa. Miłość w tłumie. Publiczność podczas koncertu Orange Warsaw Festival. 2 czerwca 2017 Fot. Franciszek Mazur, „Gazeta Wyborcza”

Zdjęcie pojedyncze - I miejsce w kategorii LUDZIE. Iran. Przestrzeń miejskiego autobusu w Teheranie jest podzielona z przyczyn kulturowo-religijnych. Osobno podróżują kobiety, osobno mężczyźni. Miłość nie zna tych granic. 1 maja 2017 Fot. Konstancja Nowina Konopka, Agencja Fotograficzna Edytor

Zdjęcie pojedyncze - I miejsce w kategorii KULTURA I ROZRYWKA. Francja. Modelka w czasie first look przed wyjściem na pokaz Armani Prive Haute Couture Fall 2017 w Paryżu. 4 lipca 2017 Fot. Tomasz Lazar

Fotoreportaż - I miejsce w kategorii KULTURA I ROZRYWKA. Niemcy. W latach 80. i 90. na terenie zachodnich Niemiec (RFN) zaczęły powstawać parki rozrywki wzorowane na amerykańskich. Fot. Tomasz Lazar

Zdjęcie pojedyncze - II miejsce w kategorii KULTURA I ROZRYWKA. Komarów. Rekonstrukcja bitwy pod Komarowem z 1920 roku. Scena na zdjęciu prezentuje atak polskiej kawalerii na oddziały bolszewickie. 27 sierpnia 2017 Fot. Michał Niwicz, „Polska Zbrojna”

Zdjęcie pojedyncze - III miejsce w kategorii KULTURA I ROZRYWKA. Kraków. Pierwszy pokaz obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” po odkupieniu go przez państwo i przeniesieniu całej kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich do Muzeum Narodowego w Krakowie. 18 maja 2017 Fot. Krzysztof Kalinowski, LoveKraków.pl

Fotoreportaż - II miejsce w kategorii KULTURA I ROZRYWKA. Bolechów, Ukraina. Niewielką miejscowość w obwodzie iwanofrankowskim odwiedził cyrk Kobzow Fot. Mateusz Baj, inPRO