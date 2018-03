Pozostałe informacje

Zbigniew Wodecki, Andrzej Dąbrowski i Agnieszka Duczmal - to twórcy uhonorowani w tym roku Złotymi Fryderykami za szczególnie... czytaj dalej »

Jubileuszowa 90. oscarowa gala przeszła do historii. Najlepszym filmem roku został "Kształt wody" w reżyserii Guillermo Del... czytaj dalej »

Do Teatru Narodowego powróciło ikoniczne wykonanie "Dziadów" sprzed 50. lat. Ci, którzy uczestniczyli w prezentacji dźwiękowego... czytaj dalej »

odtwórz: Ukradł Oscara Frances McDormand, chwalił się nim na balu. Trafił do aresztu

To była jedna z najnudniejszych oscarowych gal. Nagroda dla najlepszego filmu, czyli "Kształtu wody" nakręconego przez... czytaj dalej »

Kreacje gwiazd na oscarowym czerwonym dywanie wzbudzają równie wiele emocji, co same nagrody. Nie inaczej było w tym roku. Na... czytaj dalej »

wczoraj, 08:42

Odtwórz: Reżyserka "Twojego Vincenta": wierzyliśmy, że rozwalimy system

- Tym razem się to nie udało. Może Hollywood nie jest jeszcze gotowe na to, żeby tak kompletnie wszystko zmienić, ale to już... czytaj dalej »