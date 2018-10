Kukiz: premier powinien podać się do dymisji

Premier powinien podać się do dymisji - nie ma wątpliwości Paweł Kukiz. Odniósł się w ten sposób do ujawnionych nagrań z afery taśmowej z udziałem Morawieckiego. Podkreślił jednocześnie, że to cały "ustrój powinien podać się do dymisji". - To jest jedno towarzystwo wzajemnej adoracji, ten cały PO-PiS - ocenił lider Kukiz'15.

Kukiz pytany w poniedziałek w RMF FM, czy premier Morawiecki powinien podać się do dymisji po opublikowaniu nagrań powiedział: - Oczywiście, że tak, ale oni w życiu tego nie zrobią.

- To są tchórze. To wszystko to są ludzie, którzy jak raz złapali te synekury i możliwość czerpania z tego korzyści, to on w życiu tego nie odpuści, w życiu - podkreślił, wskazując na partię rządzącą.

- Jeżeli premier chce kupować ludzi, takich jak Grad [były minister skarbu rządu PO-PSL, Aleksander - przyp. red.], polityków, kupować za pieniądze, na dodatek jeszcze akcjonariuszy banku, to jakiej mam udzielić (...) odpowiedzi? Że nic się nie stało? - pytał lider Kukiz'15.

Podkreślił, że jego zdaniem to "ustrój powinien podać się do dymisji". - To jest jedno towarzystwo wzajemnej adoracji, ten cały PO-PiS - ocenił.

Premier na taśmach

W ubiegły poniedziałek portal Onet napisał o zeznaniach z afery taśmowej na temat premiera Mateusza Morawieckiego. Kelnerzy nagrywający polityków i biznesmenów, których cytuje portal, twierdzili, że Morawiecki (w latach 2007-2015 prezes BZ WBK) miał rozmawiać o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy, czyli podstawione osoby.

Według dziennikarzy rozmowa ma być nagrana na nieznanej dotąd taśmie, jednak nie wiadomo, gdzie się ona znajduje.

Nagranie z 2013 roku, które pochodzi z akt afery taśmowej, trwa około 3,5 godziny. Dziennikarze Onetu skupili się na kilku fragmentach rozmów. Portal tvn24.pl opisał dwa nieznane wątki.

Z nagrania wynika, że Mateusz Morawiecki jako prezes banku BZ WBK miał oferować kilkadziesiąt tysięcy złotych "cichego" wsparcia dla Aleksandra Grada, byłego ministra skarbu z rządu PO-PSL. Morawiecki miał interweniować też w sprawie pracy dla syna europosła PiS Ryszarda Czarneckiego.