Przejścia ukryte w szafach, za nimi plantacje marihuany

Video: CBŚP

CBŚP zlikwidowało plantację marihuany

17.04| Prawie 2,7 tys. krzewów konopi indyjskich, specjalistyczny sprzęt do ich uprawy oraz gotową marihuanę zabezpieczyli policjanci CBŚP. Działania były prowadzone wspólnie z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Z takiej ilości zabezpieczonych krzewów można by uzyskać ponad 800 kg marihuany. Do sprawy zatrzymano 30-letniego Radosława L., który usłyszał zarzut dot. uprawy konopi.

»