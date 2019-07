Rodzice na zakupach, półtoraroczny syn w aucie. Przechodzień wybił szybę

Foto: Shutterstock Video: tvn24

Ojciec zostawił 7-latka w samochodzie i poszedł na zakupy

12.06 | Przed jednym z supermarketów we Wrocławiu klienci sklepu zauważyli dziecko śpiące w zamkniętym aucie. Na zewnątrz temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. Dopiero po wielokrotnym, mocnym stukaniu w szybę 7-latek się obudził i otworzył drzwi. Był cały zlany potem, nie do końca świadomy, co się właśnie stało. Według relacji świadków, spędził w środku ponad pół godziny.

