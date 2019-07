Są identyczni. Czy któryś z bliźniaków odpowie za śmierć Angeliki? Jest kluczowa ekspertyza





Karol czy Kamil? Który z bliźniaków po pijanemu prowadził auto i doprowadził do śmierci Angeliki? Prokuratorzy zajmujący się tragedią spod Nowego Sącza dostali kluczową opinię biegłego. Wynika z niej tyle, że okoliczności śmierci osiemnastolatki mogą na zawsze pozostać zagadką.

Tą sprawą zajmowaliśmy się na tvn24.pl wielokrotnie: "DWAJ BLIŹNIACY, JEDNA KREW. TAJEMNICA ŚMIERCI ANGELIKI".

Angelika zginęła w pierwszy poranek zeszłorocznych wakacji. Śmiertelnych obrażeń doznała po tym, kiedy srebrne audi wypadło z drogi w Krużlowej Niżnej (woj. małopolskie) i uderzyło w nasyp ziemi. Razem z nią jechało dwóch dziewiętnastoletnich bliźniaków jednojajowych: Karol i Kamil. Obydwaj - w przeciwieństwie do Angeliki - byli nietrzeźwi. Obydwaj zaprzeczają, by któryś z nich kierował autem.

Dwaj bliźniacy, jedna krew. Tajemnica śmierci osiemnastoletniej Angeliki czytaj dalej » Prokuratorzy liczyli na to, że kierowcę uda się wytypować na podstawie analizy obrażeń uczestników wypadku. Biegły miał - porównując obrażenia nastolatków ze zniszczeniami auta - odtworzyć to, jak po wypadku przemieszczali się w jego wnętrzu i - co ważniejsze dla śledztwa - na których fotelach siedzieli przed wypadkiem.

To właśnie z tą opinią prokuratorzy wiązali największe nadzieje.

- Niestety, ustalenia biegłego nie przybliżyły nas do odpowiedzi na kluczowe pytanie: kto siedział za kierownicą - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl Sławomir Korbelak, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach.

Z ustaleń portalu tvn24.pl wynika, że biegły nie był w stanie wykonać zleconego mu zadania, bo po uderzeniu w nasyp auto koziołkowało, a osoby wewnątrz swobodnie przemieszczały się po jego wnętrzu. Nikt nie miał bowiem zapiętych pasów bezpieczeństwa. Biegły stwierdził, że mechanizm powstawania obrażeń był zbyt skomplikowany, żeby zrekonstruować przebieg tragedii.

- Z pewnością nie jest to dla nas dobra informacja - przyznaje Korbelak.

Zastępca prokuratora rejonowego nie chce jednoznacznie odpowiadać na pytanie, czy oznacza to, że śledztwo będzie musiało zostać umorzone. Z naszych ustaleń wynika, że w przyszłym tygodniu szczegóły ekspertyzy będą oceniane ze stronami. Wtedy to ma zapaść decyzja, co dalej.

Szach

Teoretycznie współczesna kryminalistyka ma szeroki wachlarz możliwości, żeby wskazać sprawcę. Kierowcę mogłyby pogrążyć ślady krwi, analizy próbek DNA, dowody osmologiczne (zapachowe) czy odciski palców.

W przypadku wypadku w Krużlowej Niżnej wszystkie te możliwości zdały się na nic. Autem regularnie i na zmianę jeździli obaj bracia, więc na kierownicy były odciski palców obu. Z tego powodu odpadają też ślady zapachowe – są obu. Bracia - jako bliźniacy jednojajowi - mają też ten sam kod DNA.

Prokuratorzy nie mają wątpliwości, że jeden z braci powinien stanąć przed sądem. Angelika po wypadku zakleszczona była na tylnym fotelu, a mieszkaniec Krużlowej Niżnej, który jako pierwszy przybiegł nieść pomoc, widział za kierownicą mężczyznę.

Nie wie jednak którego, bo obaj wyglądają identycznie.

I szach mat?

Mecenas Agnieszka Starzyńska, łódzka karnistka, podkreśla, że udowodnienie komuś winy będzie w tej sytuacji szalenie trudne.

- W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada domniemania niewinności oraz nierozłącznie z nią związana zasada in dubio pro reo, co oznacza, że wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść oskarżonego - tłumaczy mec. Starzyńska.

Dlatego bez jednoznacznego wskazania kierowcy nikt nie poniesie konsekwencji.

- W Kodeksie postępowania karnego wprost wskazano cele tego postępowania, a jednym z kluczowych jest to, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności. Tym samym prokuratura musi się zmierzyć z bardzo trudnym zadaniem - dodaje rozmówczyni tvn24.pl.

Oglądaj Wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN 27.06.2018 | Same poszlaki, żadnych twardych dowodów. Kto prowadził auto, w którym zginęła Andżelika?

"Nie odpuszczę"

- Nie wyobrażam sobie, żeby sprawca śmierci mojej córki uniknął odpowiedzialności - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl Katarzyna, matka Angeliki.

Kobieta podkreśla, że ciągle ma nadzieję na to, iż śledztwo nie zostanie umorzone.

- Prokuratura ma jeszcze możliwość stwierdzenia, kto siedział za kierownicą. Mamy pewien pomysł na kontynuowanie na dalsze czynności i chcemy podzielić się nim z prokurator prowadzącą śledztwo. Na razie nie mogę jednak zdradzać szczegółów - opowiada.

Matka zmarłej osiemnastolatki dodaje, że jeżeli prokuratura nie zdecyduje się na skierowanie sprawy do sądu, to sama wyjdzie z prywatnym aktem oskarżenia.

- Człowiek, przez którego przeszliśmy przez piekło, odpowie za to, czego się dopuścił. Ja tego nie odpuszczę - zapewnia.

Dodaje, że dotąd nie skontaktował się z nią żaden z bliźniaków. Nie było też kontaktu z nikim z ich rodziny.