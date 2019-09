Księżniczka Charlotte poszła do szkoły

Księżniczka Charlotte, córka księcia Cambridge Williama i księżnej Kate, dołączyła do swojego starszego brata i po raz pierwszy poszła do szkoły Thomas's Battersea w południowo-zachodnim Londynie. Rodzeństwo odprowadzili dumni rodzice.

Czwarta w kolejce do brytyjskiego tronu czteroletnia księżniczka Charlotte w czwartek po raz pierwszy poszła do szkoły. Dołączyła do starszego brata, pięcioletniego George’a, który od dwóch lat jest uczniem szkoły Thomas's Battersea.

Jak informują brytyjskie media, księżna Kate była bardzo szczęśliwa, że mogła odprowadzić córkę do szkoły. Gdy dwa lata temu na swoje pierwsze zajęcia szedł George, musiała zostać w domu z powodu porannych mdłości - księżna była wtedy w ciąży.

"Duża szkoła dla kosmopolitycznych rodziców"

Księżniczka będzie znana wśród koleżanek, kolegów i grona nauczycielskiego jako Charlotte Cambridge.

Thomas’s Battersea to prywatna szkoła, w której uczy się 560 chłopców i dziewczynek w wieku 4-13 lat. Czesne - w przypadku czterolatków - wynosi około 19 tysięcy funtów rocznie (około 92 tysiące złotych). Wśród znanych absolwentów tej szkoły należą piosenkarka Florence Welch oraz aktorka i modelka Cara Delevingne.

W przewodniku po szkołach "Good Schools Guide" placówka została opisana jako "duża szkoła dla kosmopolitycznych rodziców, którzy chcą swoim dzieciom zapewnić najwyższy poziom angielskiej edukacji, jaki jest dostępny za pieniądze".