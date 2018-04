Książęca para ogłosiła imię syna





»

Najmłodszy syn księżnej Kate i księcia Williama będzie nosił imiona Louis Arthur Charles, czyli Ludwik Artur Karol - poinformował w piątek Pałac Kensington.

Pałac przekazał także, że chłopiec będzie nosił oficjalny tytuł Jego Wysokość Książę Cambridge.



The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 kwietnia 2018

Trzecie Royal Baby

Chłopiec urodził się 23 kwietnia o 11.01 czasu lokalnego (godz. 12.01 czasu polskiego), kilka godzin po tym, jak Kate została przyjęta do szpitala św. Marii w zachodnim Londynie. W tym samym szpitalu w 2013 i 2015 roku przyszły na świat poprzednie dzieci pary.

Po tym, jak w październiku 2017 roku poinformowano oficjalnie o tym, że Kate jest w ciąży, brytyjski tabloid "The Sun" zamieścił na pierwszej stronie zdjęcie pary książęcej z przyjęcia w Łazienkach Królewskich, spekulując, iż postarała się o trzecie dziecko, będąc w Polsce. "Akt warszawski" - żartował wówczas dziennik.

Podobnie jak przy dwóch poprzednich ciążach, także w trakcie tej księżna cierpiała na poważne nudności, co doprowadziło do znaczącego ograniczenia jej udziału w wydarzeniach publicznych. Od końca marca znajdowała się na urlopie macierzyńskim.