Meghan wybrała, kto poprowadzi ją do ołtarza. "Z radością na to przystał"

Książę Karol, następca brytyjskiego tronu, poprowadzi Meghan Merkle do ołtarza podczas ślubu z księciem Harrym. "Książe Walli jest szczęśliwy, mogąc w ten sposób powitać pannę Markle w rodzinie królewskiej" - oznajmiono w oświadczeniu Pałacu Kensington.

"Meghan Markle poprosiła jego wysokość Księcia Walli, aby towarzyszył jej w drodze do ołtarza w kaplicy Św. Jerzego w dniu jej zaślubin" - napisano.

Tata nie przyjedzie, mama "oczarowuje"

Charlotte i George pójdą w orszaku. Przygotowania do książęcego ślubu Książę Harry i... czytaj dalej » Książę będzie zastępował ojca panny młodej, Thomasa. Amerykanin początkowo miał poprowadzić ją do ołtarza, jednak w w ciągu minionego tygodnia znalazł się w centrum afery medialnej. Najpierw stwierdził, że nie przyjedzie na ślub, ponieważ "zawstydza" córkę. Później oznajmił, że musi przejść operację serca po zawale. Tak czy inaczej, nie weźmie udziału w uroczystości zaplanowanej na sobotę.



Na ślub w Londynie przybyła natomiast matka panny młodej, Doria Raglan. Jeszcze dzisiaj ma się zapoznać z królową Elżbietą podczas spotkania z herbatką. Już wcześniej spotkała się z księciem Karolem i według nieoficjalnych informacji agencji Reutera, miała go "oczarować".



Ceremonia zaślubin rozpocznie się o godzinie 11. czasu lokalnego w kaplicy św. Jerzego, będącej częścią pałacu Windsor.

Wydarzenie będzie transmitowane w TVN24, TVN24BiS i na portalu tvn24.pl.