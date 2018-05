Poznali się z księciem w Lesotho przed 14 laty. Dostał specjalne miejsce na ślubie Harry'ego





Książę Harry w 2004 roku poznał w Lesotho grupę sierot. Wśród nich był czteroletni wówczas Mutsu Potsane, który podczas ślubu księcia z Meghan Markle otrzymał specjalne miejsce i jako jeden z pierwszych gości złożył parze życzenia.

Podróż poślubna z opóźnieniem. Wskazano jej prawdopodobny cel Ślub księcia... czytaj dalej » Zanim w październiku 2016 roku media obiegła informacja, że książę Harry spotyka się z Meghan Markle, para zdążyła już pojechać na wspólne wakacje do Afryki. Wcześniej książę wielokrotnie podróżował na ten kontynent z grupą przyjaciół, w tym ze swoją byłą dziewczyną Chelsy Davy, z którą był w związku przez siedem lat.

W Afryce działalność charytatywną prowadzi fundacja Sentebale, którą założył Harry z przedstawicielem rodziny królewskiej z Lesotho, księciem Seeiso. Organizacja zajmuje się opieką nad dziećmi zagrożonymi ubóstwem i osieroconymi w wyniku epidemii AIDS. Książę Harry zaprosił na ślub grupę reprezentantów fundacji.

Wysłannicy z Lesotho liczyli w składzie nie tylko księcia i księżną, ale także 18-letniego Mutsu Potsane, który poznał księcia mając zaledwie cztery lata.

"Jesteśmy zachwyceni faktem, że nasi przyjaciele z Lesotho mogli dołączyć do nas w dniu tej wyjątkowej celebracji w Windsorze" - napisano na profilu fundacji na Twitterze.

Congratulations to the new Duke and Duchess of Sussex, from everyone at @Sentebale We were delighted that some of our Lesotho team were able to join in the very special celebrations in Windsor today!

Z wojska do fundacji

W 2015 roku książę Harry zakończył karierę w armii, jednak wojsko pozostało dla niego ważne.

Jego sztandarową inicjatywą są igrzyska Invictus Games - zawody sportowe dla weteranów, którzy ucierpieli w walce. Po raz pierwszy impreza odbyła się w Londynie w marcu 2014 roku, następna w maju 2016 roku, a ostatnia w Toronto we wrześniu 2017 roku. Właśnie tam po raz pierwszy Harry pokazał się publicznie z Meghan Markle.

Książę Sussex angażuje się dodatkowo w sprawy niesienia pomocy ofiarom min przeciwpiechotnym czy dzieciom chorym na AIDS.