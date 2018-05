Do książęcego ślubu zostały już tylko godziny

18.05| Do książęcego ślubu zostały już tylko godziny. Jutro wczesnym popołudniem Meghan Markle i książę Harry powiedzą sobie sakramentalne „tak”. Pannę młodą do ołtarza - zamiast ojca - poprowadzi przyszły teść, książę Karol. O ostatnich przygotowaniach do wielkiej ceremonii, weselnym menu oraz sukni ślubnej Meghan w specjalnym programie Dagmary Kaczmarek-Szałkow "Książęcy ślub" na antenie TVN24 i TVN24 BiS.

