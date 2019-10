Książę Harry pozywa kolejne tabloidy. Zarzuca im "przechwytywanie wiadomości głosowych"

Video: Fakty TVN

Harry i Meghan kontra prasa. Para pozwała gazetę "Mail on...

Meghan Markle i książę Harry pozwali bulwarówkę "Mail on Sunday". Gazeta przechwyciła i opublikowała prywatny list księżnej do jej ojca. W liście prosiła go między innymi, by przestał kłamać i zadawać jej ból.

»