Książę Harry: dla dobra planety planuję maksymalnie dwójkę dzieci





»

Książę Harry zdradził, że planuje mieć nie więcej niż dwójkę dzieci ze względu na jego rosnące obawy o dobro Ziemi. - To miejsce jest wypożyczone. Powinniśmy zostawić coś dla przyszłych pokoleń - powiedział.

W wywiadzie dla wrześniowego, specjalnego wydania brytyjskiego "Vogue'a", książę Sussex powiedział, że ze swoją żoną Meghan chcą mieć "maksymalnie dwójkę" dzieci.

Księżna Meghan gościnną redaktorką naczelną "Vogue'a". Nie chciała być na okładce Meghan Markle,... czytaj dalej » Dyskutując o zmniejszających się zasobach naturalnych, Harry powiedział, że "trzeba przypomnieć każdemu", że zmiany dokonują się właśnie w tym momencie.

"Powinniśmy zostawić coś dla przyszłych pokoleń"

- Jesteśmy żabą w wodzie, a ta woda już się gotuje. To straszne - powiedział, nawiązując do tak zwanego syndromu gotującej się żaby. Te zmiennocieplne płazy posiadają zdolność dostosowania swojej temperatury ciała do otoczenia, jednak gdy - dla przykładu - woda, w której się znajdą, zacznie się gotować, wówczas żaba nie będzie w stanie zaadaptować się do tych warunków.

Historia ta często jest używana jako metafora niechęci ludzi do reagowania na groźne zagrożenia, które pojawiają się stopniowo, a nie nagle.

Książę przyznał, że jego stosunek do zmian na naszej planecie zmienił się po przyjściu w maju na świat jego pierworodnego syna Archiego. - Bez wątpienia postrzegam to inaczej - powiedział Harry.



- Zawsze jednak myślałem: to miejsce jest wypożyczone, powinniśmy zostawić coś dla przyszłych pokoleń - dodał.

Źródło: Dominic Lipinski/EPA/PAP Książę Harry o zmianach klimatycznych i planach wobec dzieci