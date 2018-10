Ktoś zawołał: mam nadzieję, że to będzie córka! Książę Harry zareagował bez namysłu

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Harry i Meghan z wizytą w Australii. Księżna Sussex...

O sile brytyjskiego charakteru może najlepiej świadczy to, że w chwili gdy ważą się losy brexitu, to jedną z najważniejszych informacji na wyspach jest podróż Harrego i Meghan. Podróż, która wielkiego wpływu na życie poddanych królowej Elżbiety II raczej mieć nie będzie. Ale za to jest powód, żeby się się cieszyć, a nie martwić. Bo w Australii, która była pierwszym celem wyprawy, księżna Sussex już otrzymała prezent dla dziecka, choć wciąż jeszcze nie wiadomo, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

