Szóste urodziny księcia George'a. Mama zrobiła mu pamiątkowe zdjęcia

Książę George obchodzi w poniedziałek szóste urodziny. Z tej okazji jego mama, księżna Kate, zrobiła mu pamiątkowe zdjęcia.

Na dwóch zdjęciach, które zrobiła księżna Kate, sześcioletni książę George znajduje się w ogrodzie swojego domu rodzinnego, Pałacu Kensington w Londynie. Na trzecim zdjęciu młody książę został uwieczniony na rodzinnych wakacjach.

Źródło: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/PAP/EPA Książę George jest synem księcia Williama i księżnej Kate Źródło: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/PAP/EPA Książę skończył sześć lat Źródło: THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/PAP/EPA Pamiątkowe zdjęcia księcia zrobiła jego mama

Książę George urodził się o godzinie 16.24, 22 lipca 2013 roku w szpitalu świętej Marii w Londynie. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla Brytyjczyków.

Narodziny pierwszego "Royal Baby" były wówczas na ustach całego świata. Książę jest trzeci w kolejce do tronu po swoim dziadku i ojcu. Jeżeli zostanie koronowany w przyszłości, będzie 43. brytyjskim monarchą.