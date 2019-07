Siemoniak: między bajki należy włożyć to, że USA popierały Szczerskiego

To jest znak tego, że Rumunia zajęła miejsce Polski jako lidera współpracy sojuszniczej w tym regionie, między bajki należy włożyć to, że USA go popierały - powiedział były szef MON Tomasz Siemoniak, komentując niewybranie Krzysztofa Szczerskiego na wiceszefa NATO. Stanowisko to obejmie były szef MSZ Rumunii Mircea Geoana.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenbeg ogłosił w środę, że jego zastępcą będzie były szef MSZ Rumunii Mircea Geoana. Tym samym wiceszefem Sojuszu nie został ubiegający się również o to stanowisko szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Stanowisko nie dla Szczerskiego. Geoana zastępcą Jensa Stoltenberga Nowym zastępcą... czytaj dalej »

"Nie uzyskał akceptacji w USA"

- W NATO nic się nie dzieje bez wiedzy i zgody najważniejszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych - skomentował były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak z PO.

- Ten brak akceptacji dla pana Szczerskiego oznacza tyle, że nie uzyskał akceptacji w Stanach Zjednoczonych i między bajki należy włożyć to, że Stany Zjednoczone go jakoś tam popierały. Ta decyzja tym bardziej jest dotkliwa, że wskazano na to miejsce rumuńskiego dyplomatę. To jest znak tego, że Rumunia zajęła miejsce Polski jako lidera współpracy sojuszniczej w tym regionie - dodał wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Mircea Geoana zastępcą szefa NATO

Geoana będzie pierwszym Rumunem na tym stanowisku i zastąpi na nim Rose Gottemoeller ze Stanów Zjednoczonych, która sprawowała tę funkcję od października 2016 roku. Prezydent Duda rozmawiał z prezydent Gruzji. "Nie obawia się ona zewnętrznej interwencji" Prezydent Andrzej... czytaj dalej »

"Jestem bardzo wdzięczny Rose Gottemoeller. Jej dyplomatyczne umiejętności i ekspertyza w dziedzinie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego były bezcenne dla Sojuszu, który stale adaptuje się do coraz bardziej nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa [światowego - przyp. red.]" - zaznaczył Jens Stoltenberg.

Mircea Geoana jest twórcą i prezesem Aspen Institute Romania. Był też przewodniczącym Senatu w Bukareszcie, ministrem spraw zagranicznych i ambasadorem w Stanach Zjednoczonych.

Funkcję zastępcy NATO przejmie w połowie października.

"Dostałem zgodę pana prezydenta"

24 czerwca, w odpowiedzi na doniesienia medialne o tym, że ma on poparcie Stanów Zjednoczonych w staraniach o stanowisko zastępcy Stoltenberga, Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent Andrzej Duda "wyraził zgodę, żeby wstawił swoje nazwisko do puli" kandydatów.

- Dostałem zgodę pana prezydenta, nazwisko do puli zostało wstawione, natomiast procedura trwa - zaznaczył szef prezydenckiego gabinetu.

Oglądaj Wideo: Program 1 Polskiego Radia Szczerski o swojej kandydaturze na wiceszefa NATO