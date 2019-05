Specjalne wydanie "Rozmowy Piaseckiego". Trzecia rozmowa od 9.30 w TVN24 i na tvn24.pl

Video: tvn24 Ks. Jacek Prusak w "Rozmowie Piaseckiego"14.05 | Każdy biskup, który zawiódł, powinien się do tego przyznać - podkreślił w "Rozmowie Piaseckiego" jezuita ksiądz Jacek Prusak, odnosząc się do filmu "Tylko nie mów nikomu". - Problem polega na tym, że z systemowego punktu widzenia - jak pokazujemy Kościół jako Kościół, a nie pojedynczych biskupów - to coś szwankuje i jest wiele do poprawy - przyznał. Dodał, że wytyczne z Watykanu "to jest coś ważnego, głębokiego, coś, co przeora ten Kościół". zobacz więcej wideo »