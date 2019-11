"Są jeszcze sędziowie w Olsztynie!"

Są tam informacje, które świadczą o tym, że cały proces nie był prawidłowy - taką hipotezę postawił w "Faktach po Faktach" Krzysztof Luft, rzecznik rządu Jerzego Buzka, w związku z nieujawnieniem list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W sobotę Sąd Okręgowy w Olsztynie wezwał Kancelarię Sejmu do ich publikacji. - To jest prawdziwa moc sądów i wymiaru sprawiedliwości. To nie musi być Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny - podkreślił w programie Michał Tober, rzecznik rządu Leszka Millera. Nawiązał przy tej okazji do historycznej anegdoty.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, rozpatrujący apelację w sprawie, w której orzekał sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa, chce sprawdzić - po wtorkowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - czy sędzia spełnia wymogi niezależności i niezawisłości.

Sąd wzywa Kancelarię Sejmu pod rygorem "skazania na grzywnę". Jest reakcja z Wiejskiej Sąd Okręgowy w... czytaj dalej » Sąd wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu - pod rygorem "skazania na grzywnę" - do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS.

CZYTAJ WIĘCEJ O SPRAWIE

W sprawie ujawnienia list Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pod koniec czerwca prawomocny wyrok. Wskazał, że listy poparcia sędziów kandydujących w 2018 roku do Krajowej Rady Sądownictwa są informacją publiczną i powinny zostać przez Kancelarię Sejmu ujawnione. Do tej pory wyrok nie został wykonany, chociaż termin minął 19 sierpnia.

"To może być prosty sędzia"

Michał Tober, rzecznik rządu Leszka Millera, powiedział w "Faktach po Faktach", że "zapewne wcześniej niż później" dowiemy się, co było na tych listach. Stwierdził, że historia z Olsztyna przypomniała mu historyczną anegdotę, "jak to władca absolutny Prus Fryderyk II (Wielki) przegrał proces z piekarzem w Berlinie". - Zamiast wysłać sędziego na dyscyplinarkę, to zakrzyknął: Są jeszcze sędziowie w Berlinie! - opowiadał Tober.

"Jest bardzo duża obawa co do niezawisłości osób, które orzekają w polskich sądach" Doszło do... czytaj dalej » - Jako skromny obywatel może nie monarchii, ale Rzeczypospolitej, bardzo chciałbym, żeby pani marszałek Sejmu (Elżbieta Witek) powiedziała: Są jeszcze sędziowie w Olsztynie! - dodał.



Rzecznik rządu Millera przypomniał także, że dekret imigracyjny prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, został wstrzymany decyzją sędziów. - Rozprawił się z nim (dekretem) wcale nie Sąd Najwyższy, ale sędzia ze stanu Waszyngton i sędzia ze stanu Floryda - zwrócił uwagę Tober.



- Nasze systemy prawne są zupełnie inne, ale (..) to jest prawdziwa moc sądów i wymiaru sprawiedliwości. To nie musi być Sąd Najwyższy czy Trybunał Konstytucyjny, to może być nawet prosty sędzia sądu Rejonowego, jeżeli ma wiedzę i odwagę - podkreślił

"Wojna będzie i jest uzasadniona"

Krzysztof Luft, rzecznik rządu Jerzego Buzka, przewidywał w programie, że wojna o listy poparcia do KRS jest jak najbardziej uzasadniona.

TSUE wydał wyrok w sprawie Sądu Najwyższego Niezależność... czytaj dalej » - 10 lat temu byłem dyrektorem biura prasowego Kancelarii Sejmu i z udostępnianiem wiadomości miałem do czynienia na co dzień. Wtedy nie było RODO, ale nie takie wiadomości musieliśmy udostępniać na podstawie dostępu do informacji - przypomniał.



Luft podkreślił, że wiedza na temat list "należy się obywatelom", przypomniał też, że w tej sprawie jest prawomocny wyrok sądu. - Sprawa jest bardzo prosta: ktoś nie chce tego pokazać, co tam jest. My możemy się tylko domyślać - powiedział.



- I się domyślamy. Domyślamy się, że te same osoby siebie popierają, albo gdzieś brakuje podpisów. Jest wymagana liczba podpisów, a tutaj może jej nie być - mówił. - W tej sytuacji nie mam wątpliwości, że są tam takie informacje, które świadczą o tym, że cały ten proces nie był prawidłowy - dodał.