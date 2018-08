234. strzelanina w tym roku. "Większość nie ma związku z działalnością terrorystyczną"

Video: tvn24

Krzysztof Liedel o strzelaninie na Florydzie

26.08.2018 | Strzelanina w Jacksonsville na Florydzie, w której zginęło co najmniej cztery osoby, a ok. dziesięciu zostało rannych była już 234. w tym roku w Stanach Zjednoczonych. - Amerykanie od dłuższego czasu informują, że ten rok jest wyjątkowo tragiczny, jeżeli chodzi o ilość tego typu zdarzeń. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest dla nich to problem nowy. Większość takich wydarzeń nie ma związku z działalnością terrorystyczną, są to raczej tzw. aktywni napastnicy. Pojedyncze osoby dokonują takich aktów pod wpływem choroby psychicznej lub jakiejś traumy, czy depresji - mówił w wydaniu specjalnym na antenie TVN24 dr Krzysztof Liedel z Collegium Civitas. Ekspert ds. bezpieczeństwa zwrócił też uwagę na dość swobodny dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych.

»