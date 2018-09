"Krzysiek w pałacu nie miał lekko". Kulisy dymisji Łapińskiego

Foto: PAP/Darek Delmanowicz Video: Fakty TVN

Zaskakujące odejście Krzysztofa Łapińskiego. Prezydent traci...

Krzysztof Łapiński odchodzi z pracy w Kancelarii Prezydenta i wygląda na to, że zrobił prezydentowi niespodziankę. A ponieważ zaskoczenie jest też w PiS-ie, to pojawia się pytanie, czy to gra o zachowanie wpływów, czy o zachowanie twarzy?

