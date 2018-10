Łapiński: dobry wynik PiS w sejmikach to zasługa trzech osób





Prezes PiS-u zawsze analizował wyniki wyborów samorządowych. Pewnie dostrzega, że udało się utrzymać ścianę wschodnią, że udało się w pewien sposób osłabić PSL, ale pewnie też dostrzega, że w wielkich miastach PiS poniosło dużą porażkę. A jeśli chce się wygrywać wybory parlamentarne to trzeba mieć też w miarę przyzwoity wyniki w dużych miastach - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 były rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Były rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ocenił, że wynik Prawa i Sprawiedliwości do sejmików jest "dobry". - Ja mam wrażenie, że to jest przede wszystkim zasługa trzech osób: Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego i Victora D'Hondta - powiedział. Zobacz, kto będzie rządził w sejmikach W czwartek nad... czytaj dalej »

- Pierwszy, Mateusz Morawiecki, był bardzo aktywny w tej kampanii i on ciągnął tę kampanię do przodu ze wsparciem prezesa Kaczyńskiego, szczególnie w tym kluczowym momencie, gdzie chodziły słuchy, że może taśmy zaszkodziły. Wtedy poparcie prezesa Kaczyńskiego to przecięło. I trzeci, dawny belgijski matematyk Victor D'Hondt, który wymyślił taką metodę, która premiuje największe partie - wyjaśniał Łapiński.

W czwartek nad ranem Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki niedzielnych wyborów samorządowych. W skali kraju w sejmikach wojewódzkich PiS zdobyło 254 mandaty, Koalicja Obywatelska - 194, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, SLD-Lewica Razem - 11.

W środę wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do drugiej tury dojdzie w 649 gminach i miastach.

Zdaniem Łapińskiego, po wyborach samorządowych "w Prawie i Sprawiedliwości trwają pewne analizy". - Później pewnie ewentualne rozliczenia - mówił.

"Myślę, że część polityków PiS uwierzyła w sondaże"

Jak dodał, na wynik trzeba patrzeć trochę szerzej. - Prawo i Sprawiedliwość od trzech lat rządzi, powinno dostać premię za rządzenie. Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało kilka ważnych reform więc myślę, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości uwierzyła w sondaże, że będzie nawet i 40 procent, a tych 40 nie ma - skomentował były rzecznik prezydenta. Druga tura w 649 gminach i miastach. PKW o wynikach wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast W środę przed... czytaj dalej »

- To na pewno jest moment, kiedy prezes Prawa i Sprawiedliwości i wielu polityków zastanawia się co zrobić, żeby za rok nie było 34 procent, tylko 42-43 procent i samodzielna większość - mówił.

Jednak jak stwierdził, "pewnie żadnych spektakularnych rozliczeń za ten wynik wyborczy nie będzie".

"To nie była samowolka ministra sprawiedliwości"

Pytany, czy o ewentualne rozliczenie Zbigniewa Ziobro za jego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ocenił, że ten wniosek "nie był samodzielną inicjatywą ministra sprawiedliwości". - Wszystkie czynniki decyzyjne w Prawie i Sprawiedliwości musiały o nim wiedzieć. Tak to interpretuję - powiedział Łapiński.

- Informacja o tym może wyszła w nie najlepszym momencie i opozycja na tym tle budowała przekaz o możliwych polexicie, ale przecież to nie była chyba samowolka ministra sprawiedliwości - ocenił.

Ziobro jako prokurator generalny wniósł w ubiegłym tygodniu do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych. Jest to rozszerzenie poprzedniego jego wniosku do TK z sierpnia tego roku. Wówczas Ziobro skierował do TK wniosek dotyczący przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy na początku sierpnia zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o SN.

Łapiński, dopytywany, czy jego zdaniem prezes PiS, jest usatysfakcjonowany wynikiem wyborów, odparł: - Prezes PiS-u zawsze analizował wyniki wyborów samorządowych. Z jednej strony pewnie dostrzega, że udało się utrzymać ścianę wschodnią, dostrzega, że udało się w pewien sposób osłabić PSL, ale pewnie też dostrzega, że w wielkich miastach PiS poniosło dużą porażkę, a jeśli chce się wygrywać wybory parlamentarne to trzeba mieć też w miarę przyzwoity wyniki w dużych miastach.