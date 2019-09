"Celem prokuratury jest prowadzenie tej sprawy tak, żeby trwała ona dekady"





Ja mówię, że prokuratura przedstawiła nieprawdziwe zarzuty, przygotowując je pod z góry założoną tezę - stwierdził w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, obecnie niezależny kandydat do Senatu. Komentował między innymi toczący się w jego sprawie proces. W jego ocenie "celem prokuratury jest prowadzenie tej sprawy tak, żeby trwała ona dekady, bo już nawet nie miesiące czy lata".

We wrześniu 2017 prokuratura zarzuciła Kwiatkowskiemu - wtedy prezesowi Najwyższej Izby Kontroli - popełnienie przestępstw nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska w NIK. Od sierpnia 2018 roku trwa proces w tej sprawie. Dowodami, które prezentuje prokuratura, są między innymi podsłuchane i nagrane rozmowy telefoniczne.

W sierpniu tego roku Kwiatkowski zrezygnował z funkcji szefa NIK w związku z decyzją o starcie w wyborach parlamentarnych.

"Trzeba procedować jawnie, a nie w oparciu o pocięte materiały"

Kwiatkowski rezygnuje z funkcji prezesa NIK. Powodem start w wyborach Krzysztof... czytaj dalej » Kwiatkowski w czwartek był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Podkreślał, że "przed sądem trzeba procedować jawnie, a nie w oparciu o pocięte materiały, które przedstawiła katowicka prokuratura".

- Po trzech latach od mojej rezygnacji z immunitetu prokuratura łaskawie skierowała sprawę do sądu. We wrześniu 2018 roku sąd wydał postanowienie zobowiązujące prokuratora do natychmiastowego ujawnienia całego materiału dowodowego, prokurator mówi, że natychmiast to zrobi. Minął rok od tego posiedzenia sądu, było wiele rozpraw w międzyczasie. Do tej pory prokurator nie ujawnił tego materiału, do tej pory bazujemy na pociętych fragmentach rozmów - mówił były szef NIK.

Jego zdaniem "prokuratura przedstawiła nieprawdziwe zarzuty, przygotowując je pod z góry założoną tezę".

- Prokurator zgłosił dziesiątki świadków, także takich, którzy w internecie dowiedzieli się o nieprawidłowościach w Najwyższej Izbie Kontroli. Rozumiem, że celem prokuratury jest prowadzenie tej sprawy tak, żeby trwała ona dekady, bo już nawet nie miesiące, czy lata - dodał Kwiatkowski.