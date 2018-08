"Gdyby to była impreza o podwyższonym ryzyku, nie byłoby szans na taką frekwencję"





Jeżeli ludzie tutaj są, to znaczy, że ten festiwal jest dla nich, jest bardzo dobrze zorganizowany i ma bardzo wysoki poziom - mówił po zakończeniu Pol'and'Rock Festival Krzysztof Dobies, współorganizator imprezy. Jak dodał, widok ogromnej liczby uczestników sprawił mu "niesamowitą satysfakcję".

Krzysztof Dobies podkreślił w rozmowie z reporterką TVN24, że dla organizatorów festiwalu "bezpieczeństwo jest najważniejsze".



- Publiczność okazała się odpowiedzialna. Taka, która rozumie zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega. Dzięki temu możemy dzisiaj mówić o festiwalu, który był bardzo bezpieczny - dodał.

"Najpiękniejszy festiwal świata"

- Gdyby to faktycznie była impreza o podwyższonym ryzyku, niebezpieczna, źle zorganizowana, to ludzie by tu nie przyjeżdżali. Nie byłoby szansy na tak ogromną frekwencję. Jeżeli ludzie tutaj są, to znaczy, że ten festiwal jest dla nich, jest bardzo dobrze zorganizowany i ma bardzo wysoki poziom - zaznaczył.



Ocenił, że Pol'and'Rock to "najpiękniejszy festiwal świata". - Atmosfera, niesamowite relacje między nami jako organizatorem i tymi, którzy tutaj przyjeżdżają to niepowtarzalna rzecz - wskazywał.

- Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, mamy naładowane baterie i czekamy na kolejny, 25 Pol'and'Rock Festival w 2019 roku - podsumował Dobies.

Pol'and'Rock Festival

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock) odbywał się od 2 do 4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą w Lubuskiem. Na czterech scenach prezentowało się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Jedną z gwiazd była brytyjska grupa heavymetalowa Judas Priest.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Oprócz koncertów proponuje wiele innych aktywności. W ramach Akademii Sztuk Przepięknych uczestnicy imprezy spotykają się z przedstawicielami świata kultury, polityki i sportu. Podczas festiwalu prezentują się także organizacje pożytku publicznego, realizowanych jest wiele programów edukacyjnych i sportowych.

Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chce podziękować młodzieży za zaangażowanie w zimowe Finały WOŚP.