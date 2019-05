"W państwie Zachodu po ujawnieniu takich informacji premier byłby odsunięty od urzędu"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Krzysztof Brejza i Marcin Horała w "Kropce nad i" o majątku premiera Morawieckiego

- Ludzie mają swój rozum, wiedzą, że premier był wcześniej prezesem dużego banku, dobrze zarabiał, jak na warunki polskie jest osobą zamożną - przekonywał w "Kropce nad i" poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała, odnosząc się do sprawy majątku premiera Mateusza Morawieckiego. - W państwie Zachodu po ujawnieniu takich informacji premier byłby odsunięty od urzędu - stwierdził Krzysztof Brejza (PO).

Poniedziałkowa " Gazeta Wyborcza" napisała, że Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektarów gruntów za 700 tysięcy złotych od jednej z parafii we Wrocławiu. Rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie cztery miliony złotych. Dzisiaj - jak napisała "GW" - może to być 70 milionów złotych.

"Pan premier przez lata kreował się na inną osobę niż jest" - On stworzył... czytaj dalej » Według publikacji Morawiecki nie musiał wpisywać działki do oświadczenia majątkowego, ponieważ dokonał częściowej rozdzielności majątkowej ze swoją żoną, Iwoną Morawiecką.

"Ta transakcja jest zupełnie nietransparentna"

O tej sprawie dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Brejza (PO) i Marcin Horała (PiS).

Brejza ocenił, że "ta transakcja jest zupełnie nietransparentna". - Wokół samego procederu przejmowania działek przez Kościół i obrotu tymi działkami toczyło się mnóstwo postępowań karnych, działało też ABW, premier był wzywany do sądu trzykrotnie, ale się nie zjawił, zeznawał w prokuraturze - mówił przedstawiciel PO.

Przekonywał, że wersja żony premiera (Iwony Morawieckiej - red.) a wersja tego, co premier zeznał w prokuraturze, "jest zupełnie sprzeczna". - On wyjawił, że wiedział się o tym od kardynała [Henryka Gulbinowicza - red.], a był funkcjonariuszem publicznym, był radnym wojewódzkim [dolnośląskim - red.] - mówił dalej Brejza.

"Pewnie naruszenia prawa nie było, ale jest cała masa dwuznaczności" - Trzeba być... czytaj dalej » - W państwie Zachodu po ujawnieniu takich informacji premier byłby odsunięty od urzędu, władzę przejąłby wicepremier - ocenił poseł PO.

Mówił, że "to jest niemoralne, że Kościół dostaje majątek państwowy w ramach zwrotu i sprzedaje to politykowi sprzyjającemu Kościołowi". - To jest przykład oligarchizacji władzy - przyznał.

Horała: nie ma tu cienia złamania prawa

Marcin Horała stwierdził, że sytuacja związana z doniesieniami "Wyborczej" o majątku premiera nie odbije się negatywnie na sondażach poparcia dla obozu rządowego. - Ludzie mają swój rozum, wiedzą, że premier był wcześniej prezesem dużego banku, dobrze zarabiał, jak na warunki polskie jest osobą zamożną - mówił. Komentując obecnie wycenianą wartość działki, którą kupił premier, Horała stwierdził, że "każdy, kto kupił sobie mieszkanie dwadzieścia lat temu, też wie, że ono jest teraz o wiele więcej warte". Podkreślił, że "nie ma tu cienia złamania prawa lub czegokolwiek".

Poseł PiS pytany, czy jego zdaniem powinny pojawić się zmiany w prawie, na podstawie których małżonkowie najważniejszych osób w państwie również powinni ujawniać swoje majątki, odparł, że "to dobry projekt". - Pewnie taki projekt jeszcze w tej kadencji (Sejmu) przygotujemy - dodał.