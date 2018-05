Śledztwo w sprawie obrad w Sali Kolumnowej ponownie umorzone

Foto: Tomasz Gzell/PAP Video: tvn24

PO chce przerwy w obradach Sejmu do 18 stycznia

11.01 | Platforma Obywatelska chce ogłoszenia przerwy w obradach Sejmu do środy 18 stycznia, by w tym czasie opracować plan wyjścia z kryzysu parlamentarnego - zapowiedział lider PO Grzegorz Schetyna po zarządzie PO. Pokazał projekt uchwały, który - jak stwierdził - daje marszałkowi szansę na powrót do głosowania nad budżetem "bez przyznania się do porażki i do błędu". W południe mają ruszyć obrady Sejmu.

»