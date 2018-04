Miało być porozumienie, są nowe spory. Nieudana misja Marii Casellati

Niepowodzeniem zakończyły się starania przewodniczącej włoskiego Senatu Marii Elisabetty Alberti Casellati. Miała ona zbadać szansę na porozumienie sił politycznych, co umożliwiłoby utworzenie rządu. Misję tę powierzył jej prezydent Sergio Mattarella, by przełamać impas po marcowych wyborach parlamentarnych.

Maria Elisabetta Alberti Casellati w piątek złożyła prezydentowi relację z przeprowadzonych rozmów i poinformowała o zakończeniu swej misji.



Obecnie inicjatywa należy do prezydenta Sergio Mattarelli.

Źródło: EPA/ALESSANDRO DI MEO Maria Elisabetta Alberti Casellati



Przewodnicząca Senatu miała sprawdzić, czy istnieją szanse na zawarcie porozumienia między zwycięzcami marcowych wyborów parlamentarnych: centroprawicą pod wodzą Silvio Berlusconiego z najsilniejszą w tym bloku Ligą oraz antysystemowym Ruchem Pięciu Gwiazd. Żadne z tych ugrupowań nie ma większości umożliwiającej samodzielne powołanie rządu, oba zaś chcą utworzyć gabinet i mają swoich kandydatów na premiera. Powyborczy pat polityczny utrzymuje się we Włoszech od ponad 45 dni.

Berlusconi protestuje

W czasie swej dwudniowej misji Casellati spotkała się z liderami obu tych ugrupowań i ich kandydatami na premiera - Matteo Salvinim z Ligi i Luigim Di Maio z Ruchu. Rozmowy, które miały na celu zbliżenie stanowisk i nakłonienie obu ugrupowań do zawarcia porozumienia koalicyjnego i utworzenia rządu, doprowadziły do dalszych sporów między blokami i głębokiego podziału w centroprawicy Berlusconiego.



Przeciwko rządowi Liga-Ruch protestuje Berlusconi, którego odsunięcia od politycznych decyzji domaga się Di Maio. Były premier nie kryje irytacji, że oba te ugrupowania rozmawiają o wspólnym rządzie, w którym nie byłoby całej centroprawicy, a więc jego macierzystej partii Forza Italia.



Przywódca Ruchu Pięciu Gwiazd przedstawił propozycję powołania rządu Liga-Ruch z "zewnętrznym poparciem" ze strony ugrupowania Berlusconiego. On jednak odrzuca tę ofertę.



Włoska prasa pisze w piątek o poważnym konflikcie Salviniego z Berlusconim, który miał oświadczyć, że nie ufa już liderowi Ligi.