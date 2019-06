Hetman o wypowiedziach Pawlaka: nie spijamy sobie z dzióbków

Waldemar Pawlak ma w Polskim Stronnictwie Ludowym autorytet, z którym się liczymy. To jest osoba, której się słucha - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Krzysztof Hetman, europoseł PSL. Odniósł się w ten sposób do nagrań z Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, które opublikował Pawlak.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w sobotę, że Rada Naczelna podjęła uchwałę o budowie bloku na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Obrady rady odbywały się za zamkniętymi drzwiami. W niedzielę Waldemar Pawlak opublikował w mediach społecznościowych swoją wypowiedź ze spotkania. Nagranie audio trwa kilkanaście minut.

Prezes PSL: budujemy blok na wybory. Jest już nazwa Rada Naczelna PSL... czytaj dalej » Były premier i były prezes PSL mówi na nagraniu między innymi: - Albo mamy kręgosłup i jaja i potrafimy robić politykę, z której wynika coś dobrego dla kraju, dla Polski, dla Europy, dla ludzi. Albo się trzęsiemy i wysuwamy, koncepcje, antykoncepcje, żeby się załapać na byle co.

CZYTAJ WIĘCEJ O NAGRANIU PAWLAKA >>>

Pawlak "to jest osoba, której słucha się w PSL-u"

O wypowiedzi Waldemara Pawlaka był pytany Krzysztof Hetman, europoseł PSL, który był w poniedziałek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24.

Stwierdził, że słowa byłego prezesa partii ludowców "nie są zaskakujące". - On zawsze jasno, wyraźnie i w sposób kategoryczny wypowiada się na Radzie Naczelnej. My w taki sposób rozmawiamy na każdej Radzie Naczelnej. Po męsku, bo tylko w ten sposób można wypracować dobrą decyzję. Nie spijamy sobie tam z dzióbków, tylko każdy artykułuje to, co ma do powiedzenia - powiedział europoseł PSL.

Jego zdaniem, wypowiedź Pawlaka świadczy o tym, że popiera on Władysława Kosiniaka-Kamysza i jego koncepcję Koalicji Polskiej. - A jak dobry ojciec - jedną ręką karci, drugą chwali. To jest naturalne - zaznaczył.

Pawlak opublikował nagranie z Rady Naczelnej PSL. "Patrzymy na to z troską" Były premier... czytaj dalej » Hetman mówił też, że Pawlak "to jest osoba, której słucha się w PSL-u". - Ma w PSL-u autorytet, z którym się liczymy - podkreślił.

Hetman: byłoby błędem, gdybyśmy tkwili w projekcie, który się nie sprawdził

Eurodeputowany PSL mówił też o decyzji jego partii o budowie nowego bloku przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. - PSL przede wszystkim chce - i już to zrobił - spowodować refleksję w związku z ostatnimi wyborami do europarlamentu - tłumaczył.

Zaznaczył jednocześnie, że taka decyzja nie oznacza, że PSL "obraził się" na Koalicję Europejską. - Jasno i wyraźnie mówiliśmy o tym i wszyscy wyraźnie komunikują, że Koalicja Europejska nie odniosła sukcesu. Byłoby błędem, gdybyśmy wszyscy tkwili w projekcie, który - trzeba przyznać szczerze - jednak się nie sprawdził.

Podkreślił przy tym, że wejście PSL-u do Koalicji Europejskiej "nie było błędem". - Wręcz przeciwnie, bardzo dobrą decyzją PSL było wejście do Koalicji Europejskiej. Obroniliśmy pozycję Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeśli chodzi o Parlament Europejski. Utrzymaliśmy naszych wyborców z 2015 roku, a nawet powiększyliśmy stan posiadania o nowych wyborców. Sukces PSL-u był ewidentny, ale cała Koalicja Europejska nie odniosła sukcesu. Trzeba było poczynić jakąś refleksję, co dalej robić z tym projektem - mówił Hetman.

- Jeśli nie przeszliśmy wspólnie, razem płytkiej wody, to trudno oczekiwać, żebyśmy trzymając się za ręce, poszli na głęboką i się utopili na jesień - dodał gość "Rozmowy Piaseckiego".

Oglądaj Wideo: tvn24 Hetman: wejście PSL do Koalicji Europejskiej było dobrą decyzją

"Nie zamykamy żadnych drzwi"

Hetman zaznaczył, że w uchwale PSL "jest otwarta furtka na to, żeby opozycja dalej się konsolidowała. - Nie zamykamy żadnych drzwi, aczkolwiek uczciwie mówimy i komunikujemy od soboty, że nam najbardziej bliska i najbardziej pragmatyczna byłaby droga Koalicji Polskiej - podkreślił.

- Choćby z powodu pragmatycznego, jeśli chodzi o ordynację wyborczą. Jeśli pójdą dwa wielkie bloki na jesień tego roku, to może zdarzyć się tak, że wszystko, co jest w środku, zostanie zmielone i gdyby PiS wygrało te wybory, to zdobyłoby większość konstytucyjną, czego my się najbardziej obawiamy, bo uważamy, że oni zmienią ustrój naszego kraju - wyjaśniał europoseł w "Rozmowie Piaseckiego".