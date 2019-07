Protest przed kopalnią odkrywkową. "Akt obywatelskiego nieposłuszeństwa"

Mokry protest w Goniądz. "Nie dla Via Carpatii przez Biebrzę"

Video: Mateusz Grzymkowski / Fakty po południu

Mokry protest w Goniądz. "Nie dla Via Carpatii przez Biebrzę"

Mokre "nie" dla Via Carpatii, która ma być poprowadzona przez Biebrzę. Jedni weszli, a inni wskoczyli do rzeki, by pokazać jak ważna dla nich jest ochrona przyrody. W ten sposób sprzeciwiają się też planom budowy jednego z odcinków międzynarodowej trasy tranzytowej.

»