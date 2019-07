"Krystek" usłyszał zarzut w śledztwie dotyczącym samobójstwa nastolatki

Foto: tvn24 Video: TTV Blisko ludzi

Zwabiał do klubu, nagrywał filmy. Tak działał "Krystek"

07.11 | Przez ostatnie sześć lat wykorzystywał seksualnie i gwałcił nieletnie dziewczyny z Trójmiasta. Wybierał najczęściej gimnazjalistki, którym proponował pracę hostess, kupował drogie ciuchy, zabierał do nocnych klubów. Potem brutalnie wykorzystywał swoje ofiary a sceny seksu nagrywał, by móc dziewczyny szantażować, a sobie zapewnić bezkarność. Jedna z nich, czternastolatka, po zgwałceniu rzuciła się pod pociąg. Co szokujące, choć wiele z dziewczyn zgłaszało się na policję i do prokuratury, wszystkie takie sprawy były umarzane. Reporter TTV dotarł do ofiar "łowcy nastolatek" i do ludzi, którzy dobrze znają jego metody działania.

»